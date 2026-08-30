Una abuela de 93 años perdió la vida tras sufrir el feroz ataque de un perro dogo en el interior de una vivienda contigua a la suya. El hecho, ocurrido en la provincia de Misiones, conmociona a la zona y pone una vez más las miradas en esta raza de perro.
Tragedia inesperada: entró al patio de su vecina y fue brutalmente atacada por un perro dogo
A pesar de los esfuerzos médicos por salvar la vida de la mujer, se confirmó su desgarrador desenlace. Los detalles del caso
La muerte tuvo lugar durante la mañana en un inmueble ubicado sobre la calle Krieger, en la localidad misionera de Santa Ana. La víctima fue identificada como Marta Moral, una apreciada abuela de la zona que, según las primeras reconstrucciones, quiso visitar a su vecina mientras esta no se encontraba presente.
Un ataque inesperado
De acuerdo a las fuentes policiales abocadas al caso, en el jardín se hallaba un perro de raza dogo, el cual reaccionó de manera sumamente agresiva al percatarse de la presencia de la jubilada.
Sin margen para escapar ni defenderse dada su avanzada edad, la mujer fue violentamente embestida y sufrió heridas de extrema gravedad en distintas partes de su cuerpo.
Al regresar a su domicilio y tomar conocimiento del horror ocurrido en su propio terreno, la dueña de casa no dudó en auxilio inmediato: subió a la víctima a su vehículo particular y la trasladó de urgencia hacia el hospital local de Santa Ana.
Sin embargo, ante la complejidad y severidad de las lesiones ocasionadas por las mordeduras del perro, los profesionales de la salud resolvieron derivarla de inmediato al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en la ciudad de Posadas, donde ingresó en estado crítico y permaneció bajo intensivos cuidados médicos.
Un desenlace fatal
Pese a los constantes esfuerzos del personal sanitario por estabilizar su cuadro clínico, el cuerpo de la mujer no resistió el severo trauma. Cerca de las 15:30, la paciente entró en un cuadro de paro cardiorrespiratorio.
Efectivos de la Comisaría de Santa Ana, bajo la supervisión de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones, llevan adelante las actuaciones sumariales y las pericias correspondientes para esclarecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el ingreso de la mujer al predio y determinar las responsabilidades legales en torno al cuidado y custodia del perro involucrado.
En pocas palabras
- Tragedia en Misiones: una mujer de 93 años falleció tras ser atacada por un perro dogo en su vecina.
- Circunstancias del ataque: la víctima ingresó al patio de la vecina y fue brutalmente embestida por el animal.
- Investigación en curso: la policía de Misiones realiza pericias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.