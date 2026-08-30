Tragedia inesperada: entró al patio de su vecina y fue brutalmente atacada por un perro dogo

Sin margen para escapar ni defenderse dada su avanzada edad, la mujer fue violentamente embestida y sufrió heridas de extrema gravedad en distintas partes de su cuerpo.

El lugar en donde se produjo el violento hecho.

Al regresar a su domicilio y tomar conocimiento del horror ocurrido en su propio terreno, la dueña de casa no dudó en auxilio inmediato: subió a la víctima a su vehículo particular y la trasladó de urgencia hacia el hospital local de Santa Ana.

Sin embargo, ante la complejidad y severidad de las lesiones ocasionadas por las mordeduras del perro, los profesionales de la salud resolvieron derivarla de inmediato al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, en la ciudad de Posadas, donde ingresó en estado crítico y permaneció bajo intensivos cuidados médicos.

Un desenlace fatal

Pese a los constantes esfuerzos del personal sanitario por estabilizar su cuadro clínico, el cuerpo de la mujer no resistió el severo trauma. Cerca de las 15:30, la paciente entró en un cuadro de paro cardiorrespiratorio.

Efectivos de la Comisaría de Santa Ana, bajo la supervisión de la Unidad Regional XIII de la Policía de Misiones, llevan adelante las actuaciones sumariales y las pericias correspondientes para esclarecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el ingreso de la mujer al predio y determinar las responsabilidades legales en torno al cuidado y custodia del perro involucrado.