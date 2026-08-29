Carnicero cruel es investigado por envenenar a decenas de mascotas en Bolívar

Las grabaciones mostraron a dos hombres a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok arrojando un recipiente sospechoso en la calle.

Allanamientos

Las autoridades lograron identificar a los ocupantes del vehículo tras tomar diversos testimonios. Los efectivos policiales allanaron tres domicilios vinculados al caso.

Durante los operativos secuestraron la mencionada camioneta, dispositivos móviles, ropa utilizada durante el hecho, un equipo DVR con cuatro chips telefónicos. También incautaron siete envases de insecticida junto a una picadora de carne.

Los principales acusados resultaron ser Luis Daniel Mendiburu, de 65 años, junto a Sebastián Rodrigo Mendiburu, de 44. Ambos fueron notificados por infracción a la Ley 14.346 sobre malos tratos hacia los animales.

A pesar del pedido de detención formulado por la UFI N° 15, el Juzgado de Garantías N° 2 resolvió denegar la solicitud. Los imputados permanecerán en libertad mientras continúa el proceso. Los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer las responsabilidades penales.