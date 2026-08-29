Carnicero cruel es investigado por envenenar a decenas de mascotas en Bolívar

Una causa judicial avanza contra un carnicero tras registrarse la muerte de varios perros en la localidad de Bolívar. La investigación policial comenzó a fines de julio a raíz del hallazgo de carne picada mezclada con sustancias nocivas.
Personal de Zoonosis debió intervenir en la calle La Rioja para retirar un animal sin vida. Además, los especialistas lograron asistir a otro ejemplar que presentaba síntomas graves de intoxicación.
Las tareas investigativas se profundizaron el 11 de agosto cuando aparecieron otros dos animales muertos bajo las mismas condiciones. El análisis de distintas cámaras de seguridad de la zona resultó fundamental para la causa.
Las grabaciones mostraron a dos hombres a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok arrojando un recipiente sospechoso en la calle.
Allanamientos
Las autoridades lograron identificar a los ocupantes del vehículo tras tomar diversos testimonios. Los efectivos policiales allanaron tres domicilios vinculados al caso.
Durante los operativos secuestraron la mencionada camioneta, dispositivos móviles, ropa utilizada durante el hecho, un equipo DVR con cuatro chips telefónicos. También incautaron siete envases de insecticida junto a una picadora de carne.
Los principales acusados resultaron ser Luis Daniel Mendiburu, de 65 años, junto a Sebastián Rodrigo Mendiburu, de 44. Ambos fueron notificados por infracción a la Ley 14.346 sobre malos tratos hacia los animales.
A pesar del pedido de detención formulado por la UFI N° 15, el Juzgado de Garantías N° 2 resolvió denegar la solicitud. Los imputados permanecerán en libertad mientras continúa el proceso. Los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes para establecer las responsabilidades penales.
En pocas palabras
- Investigan a carnicero: un carnicero es investigado por la muerte de decenas de perros en Bolívar, Buenos Aires.
- Hallazgo de evidencia: ae secuestraron insecticidas, dispositivos móviles y otros elementos tras allanamientos en domicilios vinculados.
- Proceso judicial: dos hombres fueron imputados por maltrato animal, pero el pedido de detención fue denegado.