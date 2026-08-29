Una pesadilla: se durmió en el colectivo y se despertó con un salteño de 74 años manoseándola

El responsable de la agresión fue identificado como José M., un salteño de 74 años que viajaba sentado en el asiento contiguo. Inmediatamente después de escuchar el testimonio, los oficiales trasladaron a las dos partes hacia la sede correspondiente para formalizar el trámite.

Una vez en el recinto, la víctima radicó la denuncia penal contra el anciano por los hechos ocurridos a bordo del transporte. El caso quedó en manos de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, dirigida por la fiscal Andrea Juárez.

La magistrada ordenó tomar la exposición formal de la afectada para avanzar con las medidas legales pertinentes. Finalmente, dispuso labrar un acta de identificación al acusado, quien luego recuperó su libertad ambulatoria.