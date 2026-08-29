Una pesadilla: se durmió en el colectivo y se despertó con un salteño de 74 años manoseándola

Un viaje de rutina se transformó en una pesadilla para una mujer de 33 años oriunda de Carlos Paz. Todo ocurrió durante la madrugada, cuando el colectivo de larga distancia en el que se trasladaba arribó a la Plataforma 16 de la terminal capitalina.
Cerca de las 5:30, la pasajera descendió de la unidad completamente alterada pidiendo auxilio a los efectivos policiales del lugar.
El relato de la pesadilla
La damnificada detalló frente a las autoridades que sufrió tocamientos en las piernas o glúteos mientras se encontraba profundamente dormida en su butaca.
El responsable de la agresión fue identificado como José M., un salteño de 74 años que viajaba sentado en el asiento contiguo. Inmediatamente después de escuchar el testimonio, los oficiales trasladaron a las dos partes hacia la sede correspondiente para formalizar el trámite.
Una vez en el recinto, la víctima radicó la denuncia penal contra el anciano por los hechos ocurridos a bordo del transporte. El caso quedó en manos de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, dirigida por la fiscal Andrea Juárez.
La magistrada ordenó tomar la exposición formal de la afectada para avanzar con las medidas legales pertinentes. Finalmente, dispuso labrar un acta de identificación al acusado, quien luego recuperó su libertad ambulatoria.
En pocas palabras
- Acoso en colectivo: una mujer fue manoseada mientras dormía por un hombre de 74 años.
- Hechos: el incidente ocurrió en un colectivo de larga distancia y la víctima radicó la denuncia.
- Liberación del agresor: el hombre de 74 años fue identificado y posteriormente liberado por disposición judicial.