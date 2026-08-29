¿Qué función cumplen los bigotes del gato?

Los gatos pueden ser de diversos colores, tamaños; pueden tener más o menos pelaje, ojos verdes, marrones o azules. Sin embargo, hay algunas cualidades que comparten todos los gatos por el hecho de pertenecer a una misma especie.
Los bigotes de este animal son uno de esos detalles comunes entre todos. Los bigotes hacen del gato un animal bonito, tierno y un poco exótico; lo que muchos no saben es que no están ahí solo por cuestiones estéticas.
Para qué sirven los bigotes de los gatos
Los gatos tienen una serie de pelos largos y gruesos al costado de la nariz, comúnmente llamados bigotes. En realidad se llamasn vibrisas.
Los pelos que componen un bigote de gato no se encuentran únicamente en su nariz; están distribuidos por otras partes de su cuerpo. Los pelos y el bigote son más gruesos que los comunes y están dentro de un folículo piloso cinco veces mayor que el folículo piloso normal, unido a músculos que permiten el control voluntario de sus movimientos.
Los bigotes de los gatos están ubicados encima de la boca, encima de los ojos, en los laterales de los carrillos y en la parte trasera inferior de las patas delanteras.
Estos folículos poseen receptores nerviosos muy sensibles a la presión y al movimiento. Esta sensibilidad es justamente la que da una función muy importante a esta pequeña parte del cuerpo de los gatos.
Los bigotes de los gatos tienen una función detectora. El gato puede percibir objetos cercanos o animales próximos para evitarlos o cazarlos de noche. Aunque tienen buena vista, los bigotes les permiten detectar y acechar mejor a la presa. También perciben vientos y vibraciones del ambiente.
Utiliza estos pelos para escanear el ángulo y perímetro en que se encuentra el objeto o animal; les ayuda a tener un mejor panorama visual. Los bigotes se pueden caer como cualquier cabello y se regeneran.
¿Por qué no se tocan los bigotes de los gatos?
A los gatos no les gusta que toquemos sus bigotes. Esto pasa porque es una zona super sensible.
Es un órgano sensorial vital para el equilibrio del animal, la orientación y supervivencia.
Tocar o tirar de los bigotes del gato produce en el animal estrés, ansiedad y pérdida de confianza.
En pocas palabras
- Los bigotes del gato: También llamados vibrisas, son pelos largos y gruesos con receptores nerviosos sensibles.
- Función principal: Detectan objetos y animales cercanos, ayudando en la caza, orientación y percepción de vibraciones y vientos.
- Sensibilidad: No deben tocarse, ya que son órganos sensoriales vitales que, al ser alterados, causan estrés y ansiedad al animal.