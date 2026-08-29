¿Qué función cumplen los bigotes del gato?

Para qué sirven los bigotes de los gatos

Los gatos tienen una serie de pelos largos y gruesos al costado de la nariz, comúnmente llamados bigotes. En realidad se llamasn vibrisas.

Los pelos que componen un bigote de gato no se encuentran únicamente en su nariz; están distribuidos por otras partes de su cuerpo. Los pelos y el bigote son más gruesos que los comunes y están dentro de un folículo piloso cinco veces mayor que el folículo piloso normal, unido a músculos que permiten el control voluntario de sus movimientos.

Los bigotes de los gatos están ubicados encima de la boca, encima de los ojos, en los laterales de los carrillos y en la parte trasera inferior de las patas delanteras.

Los bigotes son importantísimos para este animal.

Estos folículos poseen receptores nerviosos muy sensibles a la presión y al movimiento. Esta sensibilidad es justamente la que da una función muy importante a esta pequeña parte del cuerpo de los gatos.

Los bigotes de los gatos tienen una función detectora. El gato puede percibir objetos cercanos o animales próximos para evitarlos o cazarlos de noche. Aunque tienen buena vista, los bigotes les permiten detectar y acechar mejor a la presa. También perciben vientos y vibraciones del ambiente.

Utiliza estos pelos para escanear el ángulo y perímetro en que se encuentra el objeto o animal; les ayuda a tener un mejor panorama visual. Los bigotes se pueden caer como cualquier cabello y se regeneran.

¿Por qué no se tocan los bigotes de los gatos?

A los gatos no les gusta que toquemos sus bigotes. Esto pasa porque es una zona super sensible.

Nunca hay que tocar o tirar de los bigotes de un gato.

Es un órgano sensorial vital para el equilibrio del animal, la orientación y supervivencia.

Tocar o tirar de los bigotes del gato produce en el animal estrés, ansiedad y pérdida de confianza.