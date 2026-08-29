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¿Qué función cumplen los bigotes del gato?

Los gatos tienen largos bigotes junto a su nariz pequeña que cumplen una función muy importante e interesante

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Para qué necesitan los gatos sus bigotes. 

Para qué necesitan los gatos sus bigotes. 

El gato es un animal de casa, compañía y hogar. Esta mascota tiene sus características y particularidades como todo animal doméstico o salvaje.

Los gatos pueden ser de diversos colores, tamaños; pueden tener más o menos pelaje, ojos verdes, marrones o azules. Sin embargo, hay algunas cualidades que comparten todos los gatos por el hecho de pertenecer a una misma especie.

Para qu&eacute; sirven los bigotes de un gato.

Para qué sirven los bigotes de un gato.

Los bigotes de este animal son uno de esos detalles comunes entre todos. Los bigotes hacen del gato un animal bonito, tierno y un poco exótico; lo que muchos no saben es que no están ahí solo por cuestiones estéticas.

Para qué sirven los bigotes de los gatos

Los gatos tienen una serie de pelos largos y gruesos al costado de la nariz, comúnmente llamados bigotes. En realidad se llamasn vibrisas.

Los pelos que componen un bigote de gato no se encuentran únicamente en su nariz; están distribuidos por otras partes de su cuerpo. Los pelos y el bigote son más gruesos que los comunes y están dentro de un folículo piloso cinco veces mayor que el folículo piloso normal, unido a músculos que permiten el control voluntario de sus movimientos.

Los bigotes de los gatos están ubicados encima de la boca, encima de los ojos, en los laterales de los carrillos y en la parte trasera inferior de las patas delanteras.

Los bigotes son important&iacute;simos para este animal.&nbsp;

Los bigotes son importantísimos para este animal.

Estos folículos poseen receptores nerviosos muy sensibles a la presión y al movimiento. Esta sensibilidad es justamente la que da una función muy importante a esta pequeña parte del cuerpo de los gatos.

Los bigotes de los gatos tienen una función detectora. El gato puede percibir objetos cercanos o animales próximos para evitarlos o cazarlos de noche. Aunque tienen buena vista, los bigotes les permiten detectar y acechar mejor a la presa. También perciben vientos y vibraciones del ambiente.

Utiliza estos pelos para escanear el ángulo y perímetro en que se encuentra el objeto o animal; les ayuda a tener un mejor panorama visual. Los bigotes se pueden caer como cualquier cabello y se regeneran.

¿Por qué no se tocan los bigotes de los gatos?

A los gatos no les gusta que toquemos sus bigotes. Esto pasa porque es una zona super sensible.

Nunca hay que tocar o tirar de los bigotes de un gato.

Nunca hay que tocar o tirar de los bigotes de un gato.

Es un órgano sensorial vital para el equilibrio del animal, la orientación y supervivencia.

Tocar o tirar de los bigotes del gato produce en el animal estrés, ansiedad y pérdida de confianza.

En pocas palabras

  • Los bigotes del gato: También llamados vibrisas, son pelos largos y gruesos con receptores nerviosos sensibles.
  • Función principal: Detectan objetos y animales cercanos, ayudando en la caza, orientación y percepción de vibraciones y vientos.
  • Sensibilidad: No deben tocarse, ya que son órganos sensoriales vitales que, al ser alterados, causan estrés y ansiedad al animal.
Resumen generado por Thinkindot AI

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