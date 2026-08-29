Un mendocino coordina el telescopio de la NASA que promete revolucionar la mirada del universo

El mendocino que estará en el centro de la misión

El mendocino Lucas Paganini, a cargo de la misión que llevará al Nancy Grace Roman a 1,5 millones de kilómetros de la tierra para observar el universo.

Paganini tiene 46 años y creció en Mendoza. Hizo la primaria en una escuela pública de Maipú, estudió en el colegio San Luis Gonzaga y se recibió de ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones en la Universidad de Mendoza. Después completó un doctorado en Ciencias Naturales en la Universidad de Friburgo, Alemania.

Hace 15 años que trabaja en la NASA y actualmente es científico y ejecutivo de programa en la División de Astrofísica. En el caso del Roman, su tarea es ejercer el liderazgo ejecutivo de la misión y funcionar como uno de los principales nexos entre los equipos científicos y técnicos y la conducción de la agencia espacial.

NASA lo presenta oficialmente como Lead Program Executive del Nancy Grace Roman Space Telescope, una misión que considera su próximo gran observatorio insignia de astrofísica. Paganini además es autor de más de 30 publicaciones científicas y durante su carrera lideró investigaciones sobre Europa, una de las lunas de Júpiter. Incluso un asteroide lleva su nombre: el 33323 Lucaspaganini.

Pero además, el mendocino Lucas Paganini será uno de los integrantes de la conferencia de prensa previa al lanzamiento que la NASA realizará este sábado. Allí estará junto a autoridades y responsables científicos y técnicos de la misión.

El telescopio que mira como el Hubble, pero muchísimo más lejos

El Roman no viene exactamente a reemplazar al famoso telescopio Hubble. La idea es diferente. De hecho, ambos tienen un espejo principal de 2,4 metros y pueden alcanzar una resolución similar. La gran diferencia está en cuánto cielo puede observar de una sola vez.

El punto de comparación tiene que ver con que el Hubble tiene una mirada extremadamente precisa, pero sobre un campo relativamente pequeño. Roman, en cambio, conserva una resolución comparable y suma un campo de visión al menos 100 veces mayor.

El Roman viajará a bordo del cohete Falcon Heavy de SpaceX y, después de separarse de él, emprenderá un viaje de aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. NASA

Es como si el Hubble fuera un fotógrafo con un teleobjetivo que consigue una imagen extraordinariamente detallada de una parte del paisaje, mientras Roman utilizara una cámara panorámica capaz de abarcar una superficie gigantesca sin perder ese nivel de definición.

Según la NASA, esa diferencia hará que Roman pueda estudiar el cielo hasta 1.000 veces más rápido que el Hubble, con una sensibilidad similar y trabajando en el infrarrojo.

En términos prácticos, donde el Hubble necesita realizar numerosas observaciones para construir un gran mosaico del cielo, Roman podrá abarcar una porción enorme en una sola observación. Eso permitirá pasar de mirar objetos individuales a estudiar grandes poblaciones de galaxias, estrellas y planetas.

Una cámara para hacer un mapa gigantesco del universo

El lente del Roman podrá abarcar una porción enorme del universo en una sola observación. NASA

El corazón de esa capacidad será el Instrumento de Campo Amplio, conocido como WFI. Su cámara permitirá observar enormes regiones del cielo y será fundamental para uno de los principales objetivos de la misión, que es la de intentar descubrir qué es la energía oscura y cómo influye en la expansión acelerada del universo.

Roman observará miles de millones de objetos cósmicos y utilizará esas mediciones para estudiar cómo se distribuyen la materia y las galaxias a través del tiempo. También observará supernovas y utilizará el fenómeno de las lentes gravitacionales para intentar reconstruir cómo está distribuida la materia en el universo.

Paganini explicó a la propia NASA que Roman tendrá la misma resolución que Hubble, pero un campo de visión cien veces mayor, lo que permitirá estudiar una cantidad mucho mayor del universo en menos tiempo.

La búsqueda de miles de mundos fuera del Sistema Solar

El Roman también tendrá la misión de buscar exoplanetas, es decir, mundos que orbitan otras estrellas.

Para hacerlo utilizará distintas técnicas, entre ellas el tránsito y las microlentes gravitacionales. La NASA espera que pueda realizar un enorme censo de sistemas planetarios y detectar miles de mundos distantes, incluidos planetas fríos y alejados de sus estrellas que son difíciles de encontrar con otros métodos.

Además llevará un coronógrafo experimental, un instrumento capaz de bloquear la luz de una estrella para intentar observar directamente objetos mucho más débiles que se encuentran cerca de ella. Esta tecnología podría ser fundamental para futuras misiones destinadas a estudiar mundos potencialmente habitables.