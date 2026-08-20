Boxeo profesional: El mendocino Yael Chura pasó el pesaje y quedó listo para pelear en Rosario

Este viernes la velada principal del boxeo de nuestro país tiene como escenario un lujoso hotel de la ciudad de Rosario. Allí estará presente un púgil mendocino Yael Sebastián Chura, pupilo de Matías Lucero en el Club Villa Seca de Maipú. Será un pleito complementario de una extensa velada que tiene como atractivo principal la pelea del local Erik Miloc con el mexicano Roberto Sánchez Torres.
El festival tendrá como sede el Ros Tower Hotel y será televisado por la señal de cable ESPN (ESPN 2 y Disney + Platinum) para su ciclo ESPN Knock Out, desde las 22. El Acorazado Miloc enfrenta al mexicano Roberto Pinky Torres, en una pelea a 10 asaltos por el título FECONSUR WBC vacante de peso mediano.
El mendocino Yael Chura (2-1-1, 0 KO) va por el triunfo en Rosario, tras una polémica derrota en Chile, con fallo localista, el púgil de Guaymallén busca dejar sus números positivos y mostrarse en la jornada televisada a nivel internacional. Acusó este viernes en la balanza un peso de 68,800kg, mientras que su rival, el local Alex Alfonso (5-1-0, 2 KO) pesó un kilogramo más (69,800) y ambos pelearán a seis asaltos en la división superwelter (69,853 kg/154 lb).