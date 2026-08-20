Boxeo profesional: El mendocino Yael Chura pasó el pesaje y quedó listo para pelear en Rosario

El festival tendrá como sede el Ros Tower Hotel y será televisado por la señal de cable ESPN (ESPN 2 y Disney + Platinum) para su ciclo ESPN Knock Out, desde las 22. El Acorazado Miloc enfrenta al mexicano Roberto Pinky Torres, en una pelea a 10 asaltos por el título FECONSUR WBC vacante de peso mediano.

El Gringo. Yael Chura posa junto a su entrenador Matías Lucero tras pasar por la báscula en Rosario.

El mendocino Yael Chura (2-1-1, 0 KO) va por el triunfo en Rosario, tras una polémica derrota en Chile, con fallo localista, el púgil de Guaymallén busca dejar sus números positivos y mostrarse en la jornada televisada a nivel internacional. Acusó este viernes en la balanza un peso de 68,800kg, mientras que su rival, el local Alex Alfonso (5-1-0, 2 KO) pesó un kilogramo más (69,800) y ambos pelearán a seis asaltos en la división superwelter (69,853 kg/154 lb).