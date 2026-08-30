La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes de manera definitiva las condenas a prisión perpetua contra Diego Fernando Grollino e Ivana Isabel Toledo por el crimen de Uriel Cisneros, un niño de 4 años torturado y ahorcado en la ciudad de Mar del Plata en 2015. El máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso presentado por la defensa de Grollino, mientras que Toledo había desistido previamente de su apelación.
Empalamiento, cortes y quemaduras con cigarrillos: el salvaje crimen contra un nene de 4 años
La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas a prisión perpetua para la pareja responsable del asesinato de Uriel Cisneros en Mar del Plata. La autopsia confirmó meses de tormentos, abusos y estrangulamiento
Las escalofriantes lesiones que reveló la autopsia
El hecho se descubrió el 11 de septiembre de 2015, cuando una ambulancia acudió a una vivienda de la calle Solís al 4700, en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata, ante el reporte de un menor inconsciente. Los médicos constataron la muerte del nene y advirtieron de inmediato múltiples huellas de violencia física.
Los exámenes forenses determinaron que la víctima sufrió un cuadro prolongado de violencia infantil y torturas entre julio y septiembre de ese año, período en el que permaneció bajo la custodia de los condenados:
- Múltiples agresiones: El cuerpo presentaba cortes, hematomas internos y traumatismos de distinta data en toda su superficie.
- Quemaduras e impalamiento: Se detectaron quemaduras producidas con cigarrillos y líquidos calientes, además de lesiones compatibles con abuso sexual y empalamiento.
- Causa de muerte: Tras soportar meses de tormentos físicos, el pequeño fue ahorcado con un lazo.
La pista del ritual umbanda y la condena a la madre biológica
Durante la investigación, la causa indagó el vínculo de la familia de la acusada con ceremonias religiosas. La madre de Ivana Toledo, conocida en la zona como "La Mae Rosa", encabezaba prácticas en Mar del Plata. Esta hipótesis llevó a investigar si el menor había sido víctima de tormentos durante un ritual, sumando inicialmente a ocho imputados en el expediente.
La madre biológica del niño, Romina Hernández, había entregado al menor a la pareja debido a su cercanía con la mencionada referente religiosa. Por esa acción, Hernández fue juzgada y condenada a cinco años de prisión por abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo.
Fallo definitivo del Máximo Tribunal
En noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata concluyó que no existían elementos suficientes para probar que el homicidio ocurriera durante un ritual umbanda, pero sentenció a Toledo y Grollino a la pena máxima como coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento.
Tras las ratificaciones del Tribunal de Casación Penal y de la Suprema Corte bonaerense, el expediente llegó a la Corte Suprema de la Nación. Con el rechazo definitivo al último recurso planteado por la defensa, la Justicia dio por agota la vía recursiva y confirmó de forma inapelable las penas de prisión perpetua.
En pocas palabras
- Corte Suprema: Dejó firmes las perpetuas para la pareja responsable del brutal crimen de Uriel Cisneros en Mar del Plata.
- Tortura y Muerte: La autopsia reveló meses de tormentos, abusos, cortes, quemaduras y estrangulamiento del niño de 4 años.
- Condena ratificada: El máximo tribunal desestimó el recurso de la defensa, confirmando la pena máxima por homicidio doblemente agravado.