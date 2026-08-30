Empalamiento, cortes y quemaduras con cigarrillos: el salvaje crimen contra un nene de 4 años

Múltiples agresiones: El cuerpo presentaba cortes, hematomas internos y traumatismos de distinta data en toda su superficie.

El cuerpo presentaba cortes, hematomas internos y traumatismos de distinta data en toda su superficie. Quemaduras e impalamiento: Se detectaron quemaduras producidas con cigarrillos y líquidos calientes, además de lesiones compatibles con abuso sexual y empalamiento.

Se detectaron y líquidos calientes, además de lesiones compatibles con abuso sexual y empalamiento. Causa de muerte: Tras soportar meses de tormentos físicos, el pequeño fue ahorcado con un lazo.

La pista del ritual umbanda y la condena a la madre biológica

Durante la investigación, la causa indagó el vínculo de la familia de la acusada con ceremonias religiosas. La madre de Ivana Toledo, conocida en la zona como "La Mae Rosa", encabezaba prácticas en Mar del Plata. Esta hipótesis llevó a investigar si el menor había sido víctima de tormentos durante un ritual, sumando inicialmente a ocho imputados en el expediente.

La madre biológica del niño, Romina Hernández, había entregado al menor a la pareja debido a su cercanía con la mencionada referente religiosa. Por esa acción, Hernández fue juzgada y condenada a cinco años de prisión por abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo.

Fallo definitivo del Máximo Tribunal

En noviembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Mar del Plata concluyó que no existían elementos suficientes para probar que el homicidio ocurriera durante un ritual umbanda, pero sentenció a Toledo y Grollino a la pena máxima como coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento.

Tras las ratificaciones del Tribunal de Casación Penal y de la Suprema Corte bonaerense, el expediente llegó a la Corte Suprema de la Nación. Con el rechazo definitivo al último recurso planteado por la defensa, la Justicia dio por agota la vía recursiva y confirmó de forma inapelable las penas de prisión perpetua.