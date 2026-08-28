Habló el asesino de Malén Ledesma: "Fue una discusión por un motivo muy tonto"

Este viernes finaliza el juicio por el crimen de Malén Ledesma.

Sobre el móvil del crimen explicó que "fue una discusión por un motivo muy tonto. Yo esos días venía de días difíciles en la vida. La agarré del cuello y vi como se desangraba, cómo se moría. Aún así, habiendo hecho eso, me asusté y me escapé".

"Reconozco que se me acusa por una muerte, pero también pudo haber sido mucho peor. Sé que tengo la culpa. No soy maltratador de mujeres ni de ninguna persona", concluyó Iván Juárez

Los alegatos de la Fiscalía

Previo a las palabras de Iván Juárez, la Fiscalía de Homicidios, a través de Fernando Guzzo, le planteó al jurado que "la defensa quiere invisibilizar la verdadera violencia de género que sí existió en este hecho"

"Para que haya violencia de género no se exige que la golpeara, que la amenazara, la celara o que exista un ciclo continuo de esta conductas. Basta un solo acto que pueda ser demostrativo del menosprecio de la mujer", agregó. "La mató porque era LA mujer a quien él pretendía, dominar, limitar, manipular. Él era el que sentía que daba todo y que Malén Ledesma no le devolvía nada. Era LA mujer que él anhelaba", alegó.

El cuchillo con el que Malén Ledesma fue asesinada.

En sintonía, el abogado querellante Matías Salvi agregó que "Malén Ledesma no murió. Fue asesinada por quien ella consideraba su mejor amigo. Se aprovechó de ese amor enorme. Él decidió ponerle una fecha de vencimiento, le dijo 'vos llegás hasta acá'. La asesinó de una manera brutal".

La defensa del asesino de Malén Ledesma

En contraparte, los abogados defensores reforzaron la postura de que no se trató de un hecho de violencia de género, sino de un homicidio simple -que prevé de 8 a 25 años de cárcel-: "Fue un hecho trágico y terrible. No negamos la existencia ni que Iván Juárez mató a Malén Ledesma. Pero no tiene los agravantes necesarios para ser considerado un femicidio".

El letrado Gastón Nahman planteó en el cierre del juicio que "la relación que tenían era de amistad, no había desigualdad de poder, Iván Juárez no tenía poder sobre las decisiones de Malén Ledesma. No se probó la existencia de un contexto de violencia de género".

Femicidio en Luján de Cuyo

El viernes 8 de diciembre de 2023, Malén Ledesma se fue a pasar el día a la montaña en Luján de Cuyo junto a su amigo Iván Juárez. La reconstrucción apuntó que no tenían una relación de pareja y que incluso la joven estaba de novia con un arquitecto con el cual tenían planeando irse a vivir a Europa en los próximos meses.

Según sostiene la investigación, ambos regresaban en una camioneta Toyota Hilux cuando el sospechoso se detuvo en el kilómetro 31 de la ruta 82, en la zona de Blanco Encalada, minutos antes de las 21. En ese momento le propinó cuatro puñaladas en el cuello a Malén Ledesma, se subió al rodado y comenzó a huir. Testigos que vieron lo ocurrido -en un principio creyeron que la había atropellado- llamaron al 911 y comenzó una persecución policial que terminó con la detención del presunto femicida en el corazón de Chacras de Coria.

Además de haber sido atrapado prácticamente in fraganti, otra de las pruebas importantes en la investigación por femicidio es que en el teléfono celular del sospechoso encontraron una serie de búsquedas que realizó en Google al mismo tiempo que se encontraba con Malén Ledesma. Cerca de las 19.50 del día del hecho se buscaron textos e imágenes con las palabras "aorta", "arteria" y "cuello", entre otras. A las 20.15 fue que la joven recibió 3 puñaladas justamente en esa parte del cuerpo, además de casi 30 heridas más.