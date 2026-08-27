El perfil del asesino de Malén Ledesma: narcisista, egocéntrico y falsas convulsiones

Iván Juárez fue descripto como narcisista.

La profesional narró que Iván Juárez les aseguró que había sufrido reiterados accidentes en moto con pérdidas de conocimiento, aunque nunca encontraron evidencia científica sobre ese punto.

En sintonía, la psiquiatra Ana Cecilia Interlandi recordó que durante los estudios que le realizaron, Iván Juárez dijo que sufría pérdidas breves de memoria: "Decía que su familia nunca se los había detectado, pero sus amigos le decían que se quedaba tildado". Sin embargo, los exámenes médicos no arrojaron evidencias neurológicas en ese sentido.

Por otro lado, la perito manifestó en el juicio que en una de las entrevistas comenzó a sufrir una especie de convulsión "pero en realidad era una simulación" según los datos que arrojó el electroencefalograma.

Malén Ledesma, la víctima.

Femicidio en Luján de Cuyo

El viernes 8 de diciembre de 2023, Malén Ledesma se fue a pasar el día a la montaña en Luján de Cuyo junto a su amigo Iván Juárez. La reconstrucción apuntó que no tenían una relación de pareja y que incluso la joven estaba de novia con un arquitecto con el cual tenían planeando irse a vivir a Europa en los próximos meses.

Según sostiene la investigación, ambos regresaban en una camioneta Toyota Hilux cuando el sospechoso se detuvo en el kilómetro 31 de la ruta 82, en la zona de Blanco Encalada, minutos antes de las 21. En ese momento le propinó cuatro puñaladas en el cuello a Malén Ledesma, se subió al rodado y comenzó a huir. Testigos que vieron lo ocurrido -en un principio creyeron que la había atropellado- llamaron al 911 y comenzó una persecución policial que terminó con la detención del presunto femicida en el corazón de Chacras de Coria.

En esta camioneta se produjo el crimen de Malén.

Además de haber sido atrapado prácticamente in fraganti, otra de las pruebas importantes en la investigación por femicidio es que en el teléfono celular del sospechoso encontraron una serie de búsquedas que realizó en Google al mismo tiempo que se encontraba con Malén Ledesma. Entre las 14.30 y las 19.50 del día del hecho se buscaron textos e imágenes con las palabras "aorta", "arteria" y "cuello", entre otras. A las 20.15 fue que la joven recibió 3 puñaladas justamente en esa parte del cuerpo, además de casi 30 heridas más.