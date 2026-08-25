Los últimos mensajes que Malén Ledesma le envió a su familia antes de ser asesinada

Iván Gabriel Juárez.

Los mensajes de Malén Ledesma antes del crimen

Roberto Ledesma recordó las últimas conversaciones que mantuvo con su hija aquella calurosa tarde de diciembre previo al crimen: "Esa mañana me comentó que iban a pasear a Cacheuta. Después me mandó unos mensajes porque no podían prender el fuego para hacer unas hamburguesas. Estaba contenta y se la veía feliz. Yo también estaba contento porque había salido a distraerse un rato con su amigo".

En las capturas de pantalla que se mostraron en el juicio quedó en evidencia que Malén Ledesma le envió unas imágenes a su padre cuando estaban camino hacia esa localidad de Luján de Cuyo e incluso luego bromeaba porque un hombre los tuvo que ayudar a encender el fuego.

La jornada del martes continuó con más testigos que observaron el momento en que se concretó el crimen e intentaron auxiliar a Malén Ledesma mientras agonizaba. En el juicio será clave, al menos para la defensa, reconstruir la relación entre la víctima e Iván Juárez ya que la estrategia es evitar que se condenado por femicidio -prisión perpetua- y reciba una pena menor por homicidio simple -de 8 a 25 años de cárcel-.

Femicidio en Luján de Cuyo

El viernes 8 de diciembre de 2023, Malén Ledesma se fue a pasar el día a la montaña en Luján de Cuyo junto a su amigo Iván Juárez. La reconstrucción apuntó que no tenían una relación de pareja y que incluso la joven estaba de novia con un arquitecto con el cual tenían planeando irse a vivir a Europa en los próximos meses.

Según sostiene la investigación, ambos regresaban en una camioneta Toyota Hilux cuando el sospechoso se detuvo en el kilómetro 31 de la ruta 82, en la zona de Blanco Encalada, minutos antes de las 21. En ese momento le propinó cuatro puñaladas en el cuello a Malén Ledesma, se subió al rodado y comenzó a huir. Testigos que vieron lo ocurrido -en un principio creyeron que la había atropellado- llamaron al 911 y comenzó una persecución policial que terminó con la detención del presunto femicida en el corazón de Chacras de Coria.

Además de haber sido atrapado prácticamente in fraganti, otra de las pruebas importantes en la investigación por femicidio es que en el teléfono celular del sospechoso encontraron una serie de búsquedas que realizó en Google al mismo tiempo que se encontraba con Malén Ledesma. Entre las 14.30 y las 19.50 del día del hecho se buscaron textos e imágenes con las palabras "aorta", "arteria" y "cuello", entre otras. A las 20.15 fue que la joven recibió tres puñaladas justamente en esa parte del cuerpo.