Un cuchillo y sangre por todos lados: así encontraron la camioneta del asesino de Malén Ledesma

El asiento manchado de sangre y el cuchillo con el que fue asesinada Malén Ledesma.

La camioneta donde fue asesinada Malén Ledesma

La camioneta tenía muchas evidencias del crimen que acababa de cometer. Justamente su remera estaba tirada casi totalmente manchada con la sangre de Malén Ledesma. Incluso Iván Juárez le dijo a los policías -según lo que declararon-: "Decime que no la maté. Ahí está el cuchillo". El arma blanca con la que apuñaló a su amiga universitaria, un cuchillo táctico de color rojo, estaba tirado en el piso de la camioneta también con manchas hemáticas.

El exterior del rodado presentaba rastros rojos. Es que Malén Ledesma fue atacada cuando estaba parada en el costado derecho de la camioneta. Prueba de ello eran los rastros de su sangre que quedaron en la puerta y carrocería del sector del acompañante.

Por otro lado, los testigos detallaron que en la guantera encontraron una billetera que pertenecía a la víctima del crimen ya que tenía su documento de identidad en el interior.

Las manchas de sangre de Malén Ledesma en el exterior de la camioneta.

Femicidio en Luján de Cuyo

El viernes 8 de diciembre de 2023, Malén Ledesma se fue a pasar el día a la montaña en Luján de Cuyo junto a su amigo Iván Juárez. La reconstrucción apuntó que no tenían una relación de pareja y que incluso la joven estaba de novia con un arquitecto con el cual tenían planeando irse a vivir a Europa en los próximos meses.

Según sostiene la investigación, ambos regresaban en una camioneta Toyota Hilux cuando el sospechoso se detuvo en el kilómetro 31 de la ruta 82, en la zona de Blanco Encalada, minutos antes de las 21. En ese momento le propinó cuatro puñaladas en el cuello a Malén Ledesma, se subió al rodado y comenzó a huir. Testigos que vieron lo ocurrido -en un principio creyeron que la había atropellado- llamaron al 911 y comenzó una persecución policial que terminó con la detención del presunto femicida en el corazón de Chacras de Coria.

Iván Juárez podría ser condenado a prisión perpetua por el crimen de Malén Ledesma.

Además de haber sido atrapado prácticamente in fraganti, otra de las pruebas importantes en la investigación por femicidio es que en el teléfono celular del sospechoso encontraron una serie de búsquedas que realizó en Google al mismo tiempo que se encontraba con Malén Ledesma. Entre las 14.30 y las 19.50 del día del hecho se buscaron textos e imágenes con las palabras "aorta", "arteria" y "cuello", entre otras. A las 20.15 fue que la joven recibió 3 puñaladas justamente en esa parte del cuerpo, además de casi 30 heridas más.