Fundación Grupo América y Luján de Cuyo transformaron un baldío en un nuevo espacio para el deporte

“Estamos muy contentos de que una vez más nos acompañe Fundación Grupo América, que a través de los fondos de Vendimia Solidaria no es la primera vez que, en este rinconcito del departamento, en Carrodilla Este, nos acompaña con iniciativas como esta. La primera vez fue con la construcción de un jardín de infantes y hoy con el equipamiento para poner en funcionamiento este múltiple playón deportivo”, señaló el jefe comunal.

Allasino, puso en valor la transformación del lugar: “Antes esto era un baldío y, como muchos baldíos, estaba sucio e inseguro. Hoy hemos podido transformar la realidad, generando un espacio que convoca e invita a más vecinos a hacer deporte, reencontrarse en familia y compartir momentos distintos”.

El nuevo playón permitirá ampliar las propuestas deportivas de la zona. Actualmente, alrededor de 400 niños y niñas practican fútbol entre el club y el polideportivo, mientras que la nueva superficie es cuatro veces mayor que la disponible anteriormente. El espacio alcanzará a unas 4.000 familias.

El deporte como espacio de encuentro

Para Fundación Grupo América, la iniciativa forma parte de su compromiso con el deporte como herramienta de inclusión y contención.

“Desde Fundación Grupo América entendemos el deporte como un lugar seguro donde la gente, los chicos, el barrio y la comunidad se incluyen, se encuentran y se juntan”, explicó Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.

Esteban Allasino junto a vecinos, referentes de seguridad y profesores del Club Atlético Universitario, durante la recorrida por el nuevo playón deportivo de Carrodilla Este. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La representante de la Fundación destacó el impacto que tendrá la obra cen la comunidad: “Cuando apareció este proyecto en Luján, junto al intendente, Esteban Allasino, nos pareció que teníamos que acompañarlo. Este lugar va a alcanzar a 400 chicos y sus familias, entonces la contención se multiplica por demás”.

El acompañamiento se concretó a través de Vendimia Solidaria, el programa de recaudación de Fundación Grupo América que permite durante el año acompañar proyectos sociales en distintas comunidades de Mendoza.

Una oportunidad para los chicos

El presidente del Club Atlético Universitario, Raúl Morán, destacó el valor de contar con un espacio propio y el rol que cumple el deporte para los chicos de la zona.

“Estamos viviendo un momento muy trascendental para nosotros: la entrega de un predio que fue diseñado con mucha anticipación para la contención de los chicos de la zona”, sostuvo Morán.

Fundación Grupo América aportó una casa industrializada de 54 m² para el funcionamiento de la sede del Club Atlético Universitario y acompañó con la construcción de la platea y las obras de terminaciones, instalaciones sanitarias y eléctricas, revestimientos y pintura. Foto: Martin Pravata/Diario UNO

El club recibe actualmente a niños desde los 4 años y cuenta con categorías masculinas y femeninas, con alrededor de 400 chicos que participan de sus propuestas.

“Nosotros somos una oportunidad para esos chicos de abrirse un camino nuevo, con el asesoramiento y la ayuda de los profesores y de toda la gente que trabaja en el club”, afirmó Morán.

Para los vecinos, la transformación también representa un cambio profundo. Rosa Illanes, representante de la comunidad, definió el nuevo espacio como “un sueño” para las familias de Carrodilla Este.

Vecinos de Carrodilla Este se apropian del nuevo predio, que comienza a consolidarse como un espacio de encuentro, deporte y participación para toda la comunidad. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

“Esto era un predio baldío y creo que esto va a cambiar a la comunidad. El aporte que ha hecho Fundación Grupo América es invaluable. Estamos muy agradecidos porque lo que han dejado acá es un sueño”, expresó Illanes.

El nuevo playón alcanzará a vecinos de alrededor de siete barrios de Carrodilla Este y, en esta primera etapa, estará destinado principalmente al fútbol, con la posibilidad de incorporar otros deportes.

Así, el trabajo conjunto entre el municipio, el club, Fundación Grupo América y los vecinos convirtió un baldío en un espacio que abre nuevas oportunidades para el deporte, el encuentro y el crecimiento de toda una comunidad.