Fundación Grupo América invirtió casi $4 millones para equipar una sala de terapia ocupacional en el Hogar 18

Para Fundación Grupo América, acompañar este tipo de iniciativas representa una manera concreta de transformar la solidaridad en oportunidades.

“Mucho se habla de la solidaridad. Yo creo que la verdadera solidaridad está donde las palabras toman una forma concreta, como en este caso, donde la solidaridad se transformó en este espacio para que los chicos puedan mejorar su vida”, destacó Barbarita Vila directora de Fundación Grupo América.

Durante la inauguración, Barbarita Vila también puso en valor la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado para dar respuesta a necesidades concretas.

“Siempre el trabajo conjunto del ámbito público y del ámbito privado, no me voy a cansar de decir eso, es la única forma de salir adelante y poder ayudar”, señaló.

Un espacio pensado para las necesidades de los adolescentes

La nueva sala no solo incorpora equipamiento: también permite contar con un ámbito diferenciado dentro de la residencia, destinado específicamente al trabajo terapéutico y ocupacional.

Belén García, directora general de Protección de Derechos, explicó que la propuesta busca favorecer el desarrollo de habilidades motrices finas, la paciencia, la espera y el trabajo ocupacional, con la participación de profesionales y terapistas.

“Para nosotros es importante la diferenciación y la segmentación de espacios dentro de las residencias porque permite un mejor uso y, al mismo tiempo, permite más durabilidad de la casa”, explicó la directora general de Protección.

Belén García, directora general de Protección de Derechos, y Verónica Álvarez Ocampos, subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes, destacaron y agradecieron el acompañamiento de Fundación Grupo América en las acciones destinadas a fortalecer la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El espacio también apunta a mejorar la convivencia cotidiana. La posibilidad de contar con actividades y propuestas ocupacionales durante el día permite trabajar sobre la autorregulación y el control de impulsos, generando momentos de actividad, aprendizaje y experimentación.

“Los chicos llegan a la noche con otro gasto de energía, mucho más relajados. Les proponemos una actividad que los entretenga, los enganche y les haga experimentar”, señaló García.

Una alianza que fortalece la protección de derechos

Desde la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes destacaron el acompañamiento de Fundación Grupo América a las políticas de protección de derechos.

“Estamos muy felices y contentas de celebrar esta nueva donación. La fundación nos viene acompañando desde el inicio de nuestra gestión y, sobre todas las cosas, acompañando la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes”, expresó Verónica Álvarez Ocampos, subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes.

Parte del equipamiento incorporado a la nueva sala de estimulación motriz y terapia ocupacional, un espacio pensado para acompañar el desarrollo, la autonomía y la calidad de vida de los adolescentes del Hogar N.º 18. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La funcionaria destacó especialmente el impacto que tendrá la nueva sala en el Hogar 18, una residencia que comenzó a funcionar recientemente y que ahora cuenta con un ámbito especialmente equipado para acompañar las necesidades de los adolescentes que allí viven.

La iniciativa refleja el valor de construir alianzas entre el sector público y el privado para generar respuestas concretas y acompañar el desarrollo, el bienestar y la autonomía de niños, niñas y adolescentes.