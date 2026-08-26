Fundación Grupo América acompaña a Fundación Pianoforte en una noche dedicada a Piazzolla

Contar con equipamiento propio representa además un paso hacia la autonomía técnica de la institución, al reducir la necesidad de alquilar equipos para conciertos, muestras y producciones, y permitirá fortalecer la formación, las becas y el crecimiento de sus propuestas musicales.

Una inversión que multiplica oportunidades

La iniciativa forma parte del proyecto Arte y Creaciones Sostenibles en los Barrios Populares de Mendoza, que utiliza la música como herramienta de inclusión social y desarrollo comunitario.

La orquesta escuela cuenta con 50 niños, niñas y jóvenes, principalmente provenientes de barrios populares del oeste de la Ciudad de Mendoza y zonas aledañas. A ella se suman la academia musical y la orquesta profesional, conformando un ecosistema que busca acompañar el desarrollo artístico de sus integrantes.

Leonardo Pittella en piano, junto a Manuel Momo en bandoneón, Luca Pinto en guitarra, Gonzalo Lesta Saraví en violín y Laureano Melchiori en contrabajo, los músicos que darán vida a la obra de Astor Piazzolla. Foto: Diario UNO

“Desde la Fundación Pianoforte expresamos nuestro profundo agradecimiento a la Fundación Grupo América por la donación del equipamiento técnico destinado a nuestra red de orquestas, coros y todas las propuestas de la fundación. Contar con infraestructura y equipamiento de calidad es fundamental para que cientos de niños, jóvenes, estudiantes, profesionales y ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades artísticas en las mejores condiciones. Esta valiosa contribución no solo fortalece la producción de nuestras agrupaciones, sino que reafirma el compromiso compartido de transformar la cultura en un territorio de crecimiento, autonomía, nuevas oportunidades y futuro para toda la comunidad”, expresó Leonardo Pittella, músico y presidente de Fundación Pianoforte.

Desde Fundación Grupo América, el acompañamiento forma parte de una mirada que entiende la solidaridad como una herramienta para fortalecer proyectos con capacidad de generar un impacto que trascienda el aporte inicial.

“En Fundación Grupo América entendemos la solidaridad como una forma de crear puentes y de generar oportunidades que puedan multiplicarse. Cuando acompañamos proyectos como el de Fundación Pianoforte, no solo estamos aportando a una institución, sino fortaleciendo una herramienta que puede transformar la vida de muchos niños y jóvenes a través del arte. Apostar por la cultura es también apostar por la formación, por la autonomía y por la posibilidad de construir nuevos caminos. Nos entusiasma poder acompañar iniciativas que tienen la capacidad de crecer, llegar a más personas y generar un impacto que trasciende el aporte inicial”, señaló Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Piazzolla para Quinteto

El concierto estará dedicado íntegramente a la obra de Astor Piazzolla y reunirá a Leonardo Pittella en piano, Manuel Momo en bandoneón, Luca Pinto en guitarra, Gonzalo Lesta Saraví en violín y Laureano Melchiori en contrabajo.

El repertorio incluirá Verano porteño, Revirado, Concierto para quinteto, Invierno porteño, Michelangelo, Milonga del ángel, Muerte del ángel y Adiós Nonino.

La propuesta busca acercar al público la obra de Piazzolla desde la sonoridad para la que fue concebida, en una noche que también contará con la participación especial de Carlos Chamorro y Cecilia Herrera, destacados bailarines mendocinos, profesores y coreógrafos.

Carlos Chamorro y Cecilia Herrera, destacados bailarines mendocinos, serán parte de la noche de gala y acompañarán con su danza la música de Astor Piazzolla. Foto: Diario UNO

Ambos cuentan con una reconocida trayectoria en el tango y han sido campeones mendocinos y semifinalistas en distintas oportunidades del Mundial de Tango.

El espectáculo comenzará a las 21 y tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Quienes adquieran la entrada VIP podrán disfrutar desde las 20 de un cocktail exclusivo previo al concierto, con una selección de etiquetas de Vinoteca Elixir y un ágape a cargo de Isidris.

La entrada general tiene un valor de $20.000, mientras que la opción VIP, que incluye el cocktail, cuesta $40.000.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Entradaweb.