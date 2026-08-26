Barbarita Vila fue premiada en el Senado de la Nación como "Mujer Destacada"

Barbarita Vila y el presidente de la Fundación Grupo América, Daniel Vila, compartieron una jornada de profunda emoción al ser distinguidos en el Senado de la Nación.

El trabajo diario de la "mesa chica"

Con la cercanía que la caracteriza, Barbarita dejó en claro que el logro es colectivo: "Este reconocimiento no es solo mío, es de todo el equipo de la fundación. A mí me toca estar al frente, pero somos cinco mujeres trabajando día a día".

Además, puso nombres propios a ese motor cotidiano: "El equipo lo integran Gabriela Alé, Margarita Viel, Alejandra Molina y Érica Gómez, recientemente incorporada. Somos la mesa chica y la verdad es que somos topadoras: lo que nos proponemos, lo sacamos adelante cueste lo que cueste".

Barbarita Vila compartió al aire de radio Nihuil su emoción ante el reconocimiento del Senado Nacional y repasó los hitos de su trayectoria al frente de la Fundación Grupo América.

Gracias al empuje de este equipo, la labor de la entidad dio un salto cualitativo: de focalizar su acción en la distribución de lo recaudado durante el tradicional almuerzo de Vendimia Solidaria, pasó a consolidar una red de programas activos durante todo el año.

Entre sus principales ejes se destacan el Refugio Azul para personas en situación de calle, la campaña de abrigo Frío Cero, el programa Sangre de Campeones para la donación de sangre y médula ósea, y las colectas de alimentos en cada partido de local de Independiente Rivadavia.

A esto se suman el respaldo a emprendedores en la Expo Bodas & Fiestas, a beneficio del Hospital Notti y el reciente equipamiento de la Sala Oncológica de Transición para adolescentes en el Hospital Central, una iniciativa clave articulada junto a Fundavita y la Asociación Conciencia.

Barbarita Vila junto a miembros de su familia en el Senado de la Nación, tras recibir el emotivo reconocimiento como Mujer Destacada.

La unión de sectores y la importancia del "granito de arena"

Respecto al modelo de gestión, Barbarita Vila hizo hincapié en el valor estratégico de articular alianzas entre el Estado, los medios de comunicación y el sector privado. En la pantalla de El Siete lo definió con claridad: "Creo que la única forma de salir adelante y de colaborar de verdad es trabajando juntos: el sector público, el privado y las ONG. Como dice la frase, 'la unión hace la fuerza', y este es un claro ejemplo de eso".

Asimismo, cuando no se cuenta con recursos financieros directos para cubrir emergencias complejas, la institución se transforma en un puente clave: pone a disposición la potencia de su red de medios para visibilizar las necesidades urgentes y articular la ayuda comunitaria.

Aquí, la entrevista completa en El Siete:

Todo aporte es bienvenido

En ambas entrevistas, Barbarita Vila insistió en no subestimar los aportes pequeños. Cada gesto se valora sin importar su escala: "Cada uno tiene que ayudar desde su lugar, sin importar si parece poco. Quizás alguien piensa que acercar una sola campera a la campaña Frío Cero es mínimo, pero para nosotros vale muchísimo: representa el abrigo que otra persona no tenía", subrayó sobre el poder de sumar voluntades.

"Todo aporte vale. Si uno puede colaborar con dos mil pesos, claro que suma. Tal vez parezca un simple granito de arena, pero todo granito cuenta cuando se hace de corazón".

Barbarita Vila en Canal 7, entrevistada por Sergio Robles, Sofía Fernández y Rodolfo Gravina.

Un trabajo que humaniza y el compromiso de rendir cuentas

La vocación comunitaria marca el día a día de Barbarita Vila desde un lugar muy íntimo, especialmente tras la llegada de la maternidad: "Ser mamá de mis 3 niñas me volvió diez veces más sensible", confió al hablar del impacto emocional de su tarea.

Asimismo, destacó cómo este rol la mantiene enfocada en lo esencial: "Trabajar en la fundación me humaniza, me hace tener los pies sobre la tierra y me recuerda la gran responsabilidad que tenemos en las manos".

Para cerrar, subrayó el deber ético que guía cada iniciativa: "Como institución tenemos el compromiso de mostrar en qué invertimos cada esfuerzo. Recibir el apoyo y la confianza de los mendocinos nos obliga, ante todo, a ser claros y rendir cuentas".