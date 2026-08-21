Celebrar las infancias también significa generar espacios donde todos puedan jugar, compartir y sentirse parte. Con esa mirada, Vinculat, una institución especializada en salud mental, discapacidad y acompañamiento terapéutico, junto a la Municipalidad de Guaymallén y Marea Azul Autismo, realizará este sábado 22 de agosto el Día de las Infancias Inclusivas, de 15 a 18 en el Predio de la Virgen, en Guaymallén, con entrada libre y gratuita.
Juego, música e inclusión: este sábado se celebra el Día de las Infancias Inclusivas en Guaymallén
Vinculat organiza una jornada inclusiva para que niños y niñas con y sin discapacidad puedan disfrutar juntos de una tarde de juegos, actividades adaptadas y propuestas recreativas, con el acompañamiento de Fundación Grupo América
La propuesta está pensada para que niños y niñas con y sin discapacidad puedan participar y disfrutar juntos, con actividades adaptadas guiadas por profesores de Educación Física, juegos, inflables, música, espectáculos artísticos y distintas propuestas recreativas.
“Desde Fundación Grupo América nos hace muy feliz poder acompañar iniciativas relacionadas con las infancias, que son una parte fundamental de nuestros cuatro ejes de acción, que son la educación, la salud, el deporte y el medio ambiente. Celebrarlas a través del juego nos parece especialmente valioso porque el juego iguala, genera oportunidades y permite que todos puedan compartir y sentirse parte. Para nosotros es muy importante acompañar y ser parte de estos espacios que construyen inclusión y comunidad”, destacó Gabriela Alé, directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.
Vinculat cuenta con más de ocho años de trayectoria y actualmente acompaña a más de 1.500 familias, con una red de más de 450 prestadores de servicios y dos sedes en Mendoza. Su trabajo está orientado a promover una inclusión real, eliminar barreras y favorecer el desarrollo, la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad o con padecimientos en salud mental.
“Para nosotros, el Día de las Infancias Inclusivas es una forma concreta de mostrarle a la comunidad que la inclusión se construye desde los primeros años de vida. Cuando niños y niñas con y sin discapacidad juegan juntos, sin prejuicios ni distancias, ambos están aprendiendo algo que ninguna charla ni ningún discurso puede enseñar de la misma manera. Por eso creemos tanto en este tipo de encuentros”, expresó Pablo Salinas, presidente de Vinculat.
La jornada busca promover desde las primeras edades una mirada basada en la inclusión, el respeto y la participación, entendiendo que las diferencias no son una barrera, sino parte de aquello que hace única a cada persona.
“Invitamos a todas las familias a acercarse este sábado. No hace falta tener una discapacidad ni conocer a alguien que la tenga para participar: alcanza con las ganas de compartir una tarde distinta, donde el juego es el idioma común entre todos los chicos”, invitó Salinas.
La actividad contará además con el acompañamiento de Payamédicos Mendoza, Neurovida Mendoza, Bomberos Guaymallén, Studio Dental MZA, BS Movilidad, UMaza y Mayorista Oscar David.
En pocas palabras
- Jornada inclusiva: Niños y niñas con y sin discapacidad disfrutarán de actividades adaptadas y recreativas este sábado 22 de agosto en Guaymallén.
- Apoyo institucional: La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Fundación Grupo América, Vinculat y la Municipalidad de Guaymallén.
- Objetivo: Promover la inclusión y el respeto desde las primeras edades a través del juego compartido.