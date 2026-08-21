Juego, música e inclusión: este sábado se celebra el Día de las Infancias Inclusivas en Guaymallén

Vinculat cuenta con más de ocho años de trayectoria y actualmente acompaña a más de 1.500 familias, con una red de más de 450 prestadores de servicios y dos sedes en Mendoza. Su trabajo está orientado a promover una inclusión real, eliminar barreras y favorecer el desarrollo, la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad o con padecimientos en salud mental.

“Para nosotros, el Día de las Infancias Inclusivas es una forma concreta de mostrarle a la comunidad que la inclusión se construye desde los primeros años de vida. Cuando niños y niñas con y sin discapacidad juegan juntos, sin prejuicios ni distancias, ambos están aprendiendo algo que ninguna charla ni ningún discurso puede enseñar de la misma manera. Por eso creemos tanto en este tipo de encuentros”, expresó Pablo Salinas, presidente de Vinculat.

El Predio de la Virgen, en Guaymallén, será el escenario de esta jornada inclusiva, con entrada gratuita y una propuesta abierta a chicos con y sin discapacidad. Foto: Diario UNO

La jornada busca promover desde las primeras edades una mirada basada en la inclusión, el respeto y la participación, entendiendo que las diferencias no son una barrera, sino parte de aquello que hace única a cada persona.

“Invitamos a todas las familias a acercarse este sábado. No hace falta tener una discapacidad ni conocer a alguien que la tenga para participar: alcanza con las ganas de compartir una tarde distinta, donde el juego es el idioma común entre todos los chicos”, invitó Salinas.

La actividad contará además con el acompañamiento de Payamédicos Mendoza, Neurovida Mendoza, Bomberos Guaymallén, Studio Dental MZA, BS Movilidad, UMaza y Mayorista Oscar David.