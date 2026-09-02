Fundación Grupo América acompaña a Pianoforte con más de $30 millones

“Es una noche única. Es la primera vez que estamos con Fundación Pianoforte en el Teatro Independencia, emblemático para la provincia de Mendoza, y es un verdadero orgullo poder acompañar este proyecto que trabaja con la música como herramienta de inclusión y transformación para la vida de los chicos”, destacó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.

Una sala llena, una música que trasciende. El Teatro Independencia fue el escenario de Piazzolla para Quinteto, una noche que reflejó el espíritu de Fundación Pianoforte: promover y fortalecer la música como expresión cultural y espacio de encuentro. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

“Siempre trabajamos en proyectos que tengan gran alcance e impacto en la sociedad. En este caso es a través del arte: queremos ayudar a los chicos y a los jóvenes a transformar su realidad con algo tan lindo como la música”, agregó.

Desde Fundación Pianoforte, Leonardo Pittella, presidente de la institución, destacó el valor del aporte para el crecimiento del proyecto. “Es una noche muy especial no sólo por la celebración que representa la música de Piazzolla, sino también por celebrar una nueva alianza de trabajo, con un gran impulso inicial que fue la inversión de Fundación Grupo América en la compra de la técnica de sonido e iluminación”, explicó.

Formación, proyectos y nuevas oportunidades a través de la música. Fundación Pianoforte trabaja para impulsar la educación y el desarrollo artístico, generando espacios que acercan la música a nuevas generaciones. Fundación Grupo América acompaña este proyecto para contribuir a su crecimiento y fortalecimiento Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El proyecto educativo de Pianoforte comenzó con una experiencia piloto en la Escuela Hogar Eva Perón, junto al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, y luego sumó un segundo núcleo orquestal en la Fundación Pianoforte, incorporando a egresados de la escuela y a familias de distintos sectores de Mendoza.

“Hoy tenemos dos espacios de formación musical: en la Escuela Hogar con el Ministerio de Educación y en la Fundación Pianoforte, con perspectivas de generar nuevos satélites que interactúen con el fenómeno de la música y generen impacto en la educación”, señaló Pittella.

Para Fundación Grupo América, acompañar este crecimiento significa apostar por el arte y la cultura como espacios de inclusión, aprendizaje y construcción de valores.

“Entendemos que el arte y la cultura, tanto como el deporte, son lugares seguros donde el trabajo en equipo, el esfuerzo y el mérito crean valores para el resto de la vida. Cuando aparecen fundaciones como Pianoforte, que todos los días se levantan para hacer ese trabajo, nosotros no podíamos ser ajenos y no apoyar”, afirmó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Música y danza se encuentran en escena. Carlos Chamorro y Cecilia Herrera fueron parte de Piazzolla para Quinteto, en una propuesta que integró distintas expresiones artísticas y puso en valor el talento mendocino. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La gala contó además con la participación especial de los bailarines, profesores y coreógrafos mendocinos Carlos Chamorro y Cecilia Herrera, quienes acompañaron con su danza la interpretación de las obras de Piazzolla.

La noche en el Teatro Independencia fue así el encuentro entre la música, la educación, la cultura y la solidaridad, y el inicio de una alianza que busca seguir ampliando las oportunidades de niños y jóvenes a través de la formación musical.

A través de Vendimia Solidaria, Fundación Grupo América continúa acompañando iniciativas que utilizan el arte y la cultura como herramientas de inclusión y transformación, apostando al crecimiento de proyectos que construyen oportunidades para el futuro.