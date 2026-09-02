La música de Astor Piazzolla fue protagonista de una noche especial en el Teatro Independencia, donde Fundación Pianoforte presentó “Piazzolla para Quinteto”, una gala que reunió música y danza para celebrar la obra de uno de los grandes compositores argentinos.
Fundación Grupo América acompaña a Pianoforte con más de $30 millones
El aporte de Fundación Grupo América, a través de Vendimia Solidaria, permitió adquirir equipamiento para las orquestas escuela de Pianoforte.
La velada tuvo además un significado especial: fue el marco elegido para formalizar la entrega del equipamiento técnico adquirido gracias a una inversión de más de $30 millones realizada por Fundación Grupo América a través de Vendimia Solidaria, destinada a acompañar el crecimiento del proyecto educativo y cultural de Fundación Pianoforte.
El aporte permitió incorporar equipamiento profesional de sonido e iluminación que brindará mayor autonomía a la institución para desarrollar conciertos, espectáculos y actividades de formación, y acompañará la expansión de su proyecto de orquestas escuela.
“Es una noche única. Es la primera vez que estamos con Fundación Pianoforte en el Teatro Independencia, emblemático para la provincia de Mendoza, y es un verdadero orgullo poder acompañar este proyecto que trabaja con la música como herramienta de inclusión y transformación para la vida de los chicos”, destacó Barbarita Vila, directora de Fundación Grupo América.
“Siempre trabajamos en proyectos que tengan gran alcance e impacto en la sociedad. En este caso es a través del arte: queremos ayudar a los chicos y a los jóvenes a transformar su realidad con algo tan lindo como la música”, agregó.
Desde Fundación Pianoforte, Leonardo Pittella, presidente de la institución, destacó el valor del aporte para el crecimiento del proyecto. “Es una noche muy especial no sólo por la celebración que representa la música de Piazzolla, sino también por celebrar una nueva alianza de trabajo, con un gran impulso inicial que fue la inversión de Fundación Grupo América en la compra de la técnica de sonido e iluminación”, explicó.
El proyecto educativo de Pianoforte comenzó con una experiencia piloto en la Escuela Hogar Eva Perón, junto al Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, y luego sumó un segundo núcleo orquestal en la Fundación Pianoforte, incorporando a egresados de la escuela y a familias de distintos sectores de Mendoza.
“Hoy tenemos dos espacios de formación musical: en la Escuela Hogar con el Ministerio de Educación y en la Fundación Pianoforte, con perspectivas de generar nuevos satélites que interactúen con el fenómeno de la música y generen impacto en la educación”, señaló Pittella.
Para Fundación Grupo América, acompañar este crecimiento significa apostar por el arte y la cultura como espacios de inclusión, aprendizaje y construcción de valores.
“Entendemos que el arte y la cultura, tanto como el deporte, son lugares seguros donde el trabajo en equipo, el esfuerzo y el mérito crean valores para el resto de la vida. Cuando aparecen fundaciones como Pianoforte, que todos los días se levantan para hacer ese trabajo, nosotros no podíamos ser ajenos y no apoyar”, afirmó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
La gala contó además con la participación especial de los bailarines, profesores y coreógrafos mendocinos Carlos Chamorro y Cecilia Herrera, quienes acompañaron con su danza la interpretación de las obras de Piazzolla.
La noche en el Teatro Independencia fue así el encuentro entre la música, la educación, la cultura y la solidaridad, y el inicio de una alianza que busca seguir ampliando las oportunidades de niños y jóvenes a través de la formación musical.
A través de Vendimia Solidaria, Fundación Grupo América continúa acompañando iniciativas que utilizan el arte y la cultura como herramientas de inclusión y transformación, apostando al crecimiento de proyectos que construyen oportunidades para el futuro.
En pocas palabras
- Fundación Grupo América: Acompañó a Pianoforte con más de $30 millones para equipamiento técnico.
- Aporte clave: Permitió incorporar sonido e iluminación profesional para conciertos y formación.
- Objetivo solidario: Utilizar la música como herramienta de inclusión y transformación social.