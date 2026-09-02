Finaer llegó a Mendoza y su gerente explicó la importancia de las garantías en el mercado de alquileres

Los especialistas Joan Cwaik (foto) y Claudio Zuchovicki hablaron ante unos 300 referentes del sector.

La garantía, factor clave para un alquiler

Para Tarrio Godoy, una de las principales transformaciones del último año fue la libertad que recuperaron propietarios e inquilinos para establecer las condiciones de los contratos.

“Lo que cambió es la libertad de contratación que tienen las partes y la facilidad de acceso a la vivienda o para poder desarrollar una actividad”, explicó.

La ampliación de la oferta, sin embargo, no implica que todas las propiedades encuentren rápidamente un inquilino. Según señaló la gerente general de Finaer, en muchos casos los valores pedidos se ubican por encima de lo que la demanda puede o quiere convalidar.

-¿Cuál es hoy el principal obstáculo para que una persona pueda acceder a un alquiler?

-Uno de los obstáculos es justamente poder tener una garantía. Por eso es muy importante contar con una facilidad no tradicional, distinta de un título de propiedad. Desde esa perspectiva, Finaer ofrece una solución y un proceso ágil que también acompaña a la inmobiliaria para concretar operaciones en el menor tiempo posible y le da tranquilidad al propietario sobre su principal activo, que es el inmueble.

La gerente de Finaer, Anabella Tarrio Godoy, hizo un análisis bastante exhaustivo del presente inmobiliario en Argentina.

-¿La garantía propietaria tradicional sigue siendo una barrera para muchos argentinos?

-Sigue siendo una barrera, porque implica depender de un tercero y comprometer el patrimonio de esa persona. También presenta dificultades por su funcionamiento al momento de tener que ejecutarla. Por eso es bueno contar con alternativas que permitan acceder a una garantía como la de Finaer.

-¿Qué perfil de inquilino está recurriendo con mayor frecuencia a las garantías de alquiler?

-Hoy esos perfiles están bastante diversificados. Hay muchas personas en relación de dependencia y otras que son monotributistas o responsables inscriptos. También es importante poder incorporar los ingresos de terceros cuando el potencial inquilino atraviesa alguna circunstancia particular, y analizar ese flujo económico para que pueda obtener una garantía.

-¿Qué pasa con quienes no tienen una propiedad para presentar como garantía, pero sí cuentan con capacidad de pago?

-En esos casos es muy importante poder contar con una solución como la fianza. Es un sistema ágil que permite que la persona califique con ingresos propios o de terceros y pueda acceder a esa vivienda tan deseada.

El desembarco de Finaer en Mendoza

-¿Por qué Finaer decidió desembarcar en Mendoza en este momento?

-Finaer decidió desembarcar en Mendoza después de realizar un análisis de negocio durante aproximadamente un año. Entendimos que es una plaza pujante y desafiante, con una economía de mucho desarrollo y un sector inmobiliario que resulta clave para motorizarla.

-¿Qué características tiene el mercado inmobiliario mendocino que lo diferencian del de Buenos Aires?

-Principalmente, presenta el desafío de generar confianza y vínculos de largo plazo. Es una plaza que va a ser muy exigente y, como compañía, los desafíos nos importan. Queremos lograr una visión de cambio como la que impulsamos cuando comenzamos hace 15 años. Hay otros tiempos y otras costumbres, y cada empresa tiene que adaptarse a esa nueva unidad de negocio.

-¿Qué oportunidades ven en Mendoza para el mercado de alquileres?

-Vemos una oportunidad muy grande. De hecho, el evento que estamos realizando en el Hilton es parte de esa premisa. Convocamos a casi 300 personas para presentar una solución distinta, con un proceso punta a punta digital que les permita motorizar su estructura y su negocio. Buscamos aportar valor desde la tecnología y mantener siempre una mirada constructiva, con un servicio de excelencia.

-¿Existe una demanda creciente de garantías para viviendas, inmuebles comerciales o ambos sectores?

-Nuestra mayor demanda se concentra principalmente en el sector de viviendas. También existe una porción que busca desarrollar un negocio o un comercio, pero el principal sector para nosotros es el residencial.

-¿Qué sectores de la economía mendocina están impulsando actualmente la demanda inmobiliaria?

-Principalmente la vivienda. También hay inversiones provenientes de actividades industriales y empresas que necesitan un lugar para sus empleados. Esas compañías requieren una solución para que las personas puedan instalarse y desarrollar su actividad económica en la región de Cuyo.

Finaer es líder argentina en garantías de alquiler. Sus servicios permiten garantizar el cumplimiento de las obligaciones de contratos comerciales y residenciales.

-¿Mendoza puede convertirse en uno de los mercados estratégicos de Finaer en el interior del país?

-Sí. Después del análisis que desarrollamos, definimos a Mendoza como un punto estratégico. La idea es comenzar desde aquí y luego seguir explorando otros mercados.

-¿Tienen objetivos concretos de crecimiento en Mendoza? ¿Cuántas operaciones esperan alcanzar?

-Tenemos muchas expectativas. Estamos trabajando con análisis de datos y generando vinculaciones con los colegios profesionales para que también puedan aportarnos valor.

-Finaer ya tiene 15 años de trayectoria ¿Cuál es el próximo desafío de la compañía?

-El próximo desafío es seguir expandiendo la empresa a nivel nacional. Hoy comenzamos con Mendoza y la idea es continuar abriendo otras plazas. Venimos trabajando en Neuquén, donde vamos a desembarcar próximamente. También estamos analizando Córdoba y alguna otra provincia que nos permita expandirnos hacia nuevas regiones.

-¿La digitalización les permite crecer en el interior sin necesidad de contar con oficinas físicas?

-Sí. Un proceso punta a punta digital agiliza los tiempos y facilita la concreción de las operaciones más allá de una oficina. De todos modos, contamos con un ejecutivo de Mendoza porque es importante tener a una persona de la compañía a disposición de los matriculados y de los inquilinos. Así podemos asesorarlos, responder consultas y recibir sugerencias que nos permitan seguir potenciando el negocio.

Inteligencia artificial y perspectivas para las inmobiliarias

Por lo demás, la tecnología tuvo un lugar central en el encuentro que se realizó este miércoles por la mañana. Joan Cwaik mostró distintas herramientas de inteligencia artificial, entre ellas ChatGPT y Gemini, y explicó cómo pueden incorporarse al trabajo cotidiano de las inmobiliarias para agilizar tareas y ahorrar tiempo.

La exposición incluyó un espacio de preguntas para que los profesionales plantearan situaciones concretas de su actividad.

Anabella Tarrio Godoy y Diego Giani, directivos de Finaer, junto a los expositores del evento: el especialista en tecnología Joan Cwaik y el economista Claudio Zuchovicki.

Mientras que analista económico y financiero Claudio Zuchovicki aportó su análisis sobre el contexto actual del mercado inmobiliario y sus perspectivas, Diego Giani, director comercial de Finaer, detalló la historia de expansión y consolidación de la empresa.

La expansión territorial es el próximo desafío de la empresa, que aspira a consolidar su liderazgo a nivel nacional.