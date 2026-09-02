Grupo Benedetti desembarca en el predio de Hiper Libertad y prepara una nueva propuesta comercial

En un contexto donde cuidar la economía familiar se volvió una prioridad, uno de los principales objetivos será ofrecer alternativas que permitan ahorrar y acceder a una propuesta competitiva.

“Estamos viviendo un momento en el que sabemos que cada compra cuenta para las familias. Por eso queremos desarrollar una propuesta amplia, competitiva y pensada para todos los públicos. Un lugar donde tanto una familia como un comerciante puedan encontrar variedad, marcas y alternativas para ahorrar”, expresaron desde Grupo Benedetti.

La apuesta también contempla la incorporación parcial de trabajadores que formaron parte de Hiper Libertad.

La apuesta también contempla la incorporación parcial de trabajadores que formaron parte de Hiper Libertad, generando nuevas oportunidades para algunas de las personas afectadas por el cierre.

“Para nosotros, como empresa mendocina, este proyecto tiene un significado especial. Apostamos por Mendoza desde hace más de tres décadas y creemos que este es un momento para seguir invirtiendo y generando oportunidades en nuestra provincia”, señalaron desde la compañía.

Por el momento, Grupo Benedetti trabaja en la planificación integral del nuevo espacio. Los detalles y la fecha de apertura del proyecto serán anunciados próximamente.

Con esta inversión, el grupo inicia una nueva etapa de crecimiento y apuesta a transformar un espacio histórico de Godoy Cruz en una nueva alternativa comercial para los mendocinos.

Sobre Grupo Benedetti

Fundado en Mendoza en 1990, Grupo Benedetti es una empresa familiar que desde hace más de tres décadas forma parte de la vida cotidiana de miles de mendocinos a través de Granja Benedetti.

Con presencia en distintos puntos de la provincia, la compañía continúa apostando al crecimiento, la inversión y la generación de oportunidades en Mendoza.