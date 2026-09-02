Grupo Benedetti desembarca en el predio de Hiper Libertad y prepara una nueva propuesta comercial

Después de meses de incertidumbre sobre el futuro del histórico predio que ocupaba Hiper Libertad en Godoy Cruz, finalmente hay una definición: Grupo Benedetti confirmó el cierre de un acuerdo con Libertad para desarrollar allí una nueva propuesta comercial.
La llegada del grupo representa una nueva apuesta por recuperar y darle vida a uno de los espacios comerciales más importantes y reconocidos del Gran Mendoza.
Venta minorista y mayorista en un mismo espacio
El proyecto se encuentra actualmente en etapa de desarrollo y tendrá características diferentes a las propuestas comerciales conocidas hasta ahora en la provincia. Combinará la venta minorista y mayorista en un mismo espacio, con una amplia variedad de productos y marcas para distintos tipos de consumidores.
En un contexto donde cuidar la economía familiar se volvió una prioridad, uno de los principales objetivos será ofrecer alternativas que permitan ahorrar y acceder a una propuesta competitiva.
“Estamos viviendo un momento en el que sabemos que cada compra cuenta para las familias. Por eso queremos desarrollar una propuesta amplia, competitiva y pensada para todos los públicos. Un lugar donde tanto una familia como un comerciante puedan encontrar variedad, marcas y alternativas para ahorrar”, expresaron desde Grupo Benedetti.
La apuesta también contempla la incorporación parcial de trabajadores que formaron parte de Hiper Libertad, generando nuevas oportunidades para algunas de las personas afectadas por el cierre.
“Para nosotros, como empresa mendocina, este proyecto tiene un significado especial. Apostamos por Mendoza desde hace más de tres décadas y creemos que este es un momento para seguir invirtiendo y generando oportunidades en nuestra provincia”, señalaron desde la compañía.
Por el momento, Grupo Benedetti trabaja en la planificación integral del nuevo espacio. Los detalles y la fecha de apertura del proyecto serán anunciados próximamente.
Con esta inversión, el grupo inicia una nueva etapa de crecimiento y apuesta a transformar un espacio histórico de Godoy Cruz en una nueva alternativa comercial para los mendocinos.
Sobre Grupo Benedetti
Fundado en Mendoza en 1990, Grupo Benedetti es una empresa familiar que desde hace más de tres décadas forma parte de la vida cotidiana de miles de mendocinos a través de Granja Benedetti.
Con presencia en distintos puntos de la provincia, la compañía continúa apostando al crecimiento, la inversión y la generación de oportunidades en Mendoza.
En pocas palabras
- Grupo Benedetti: desarrollará nuevo formato comercial minorista y mayorista en Godoy Cruz.
- Predio Histórico: se refuncionalizará el ex Hiper Libertad, apostando a marcas y ahorro familiar.
- Inversión Local: la empresa mendocina busca generar oportunidades y crecimiento en la provincia.