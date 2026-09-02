El chef mendocino Leonardo Hoffman lleva la cocina de fuego de Brutal a un restaurante de lujo en Cancún

Entre los pasos del menú se destacan una reinterpretación de la empanada servida sobre un tronco de madera, un choripán llevado a esfera crocante, una lengua madurada y armada en forma de rosa, y un short rib de cocción lenta rematado a la parrilla y servido con guante y babero, en un gesto que retoma la ritualidad de comer con las manos propia del asado argentino.

La residencia cierra el 19 de octubre con un formato distinto: un brunch a fuego real en las terrazas del hotel, donde Hoffman presenta en persona dos piezas de autor pensadas para comer de pie, un sándwich de entraña curada y una reconstrucción salada del tradicional pastelito frito de membrillo, con relleno de chorizo criollo.

“Quisimos llevar a Cancún no una carta, sino un recorrido: el mar que nos recibe, la niebla que anuncia la tierra, y el fuego que cierra todo, como en cualquier sobremesa argentina. Es nuestra manera de mostrarle a otro público que el asado también puede ser alta cocina.” Leonardo Hoffman, chef y socio fundador de Brutal Alta Cocina “Quisimos llevar a Cancún no una carta, sino un recorrido: el mar que nos recibe, la niebla que anuncia la tierra, y el fuego que cierra todo, como en cualquier sobremesa argentina. Es nuestra manera de mostrarle a otro público que el asado también puede ser alta cocina.” Leonardo Hoffman, chef y socio fundador de Brutal Alta Cocina

La invitación se suma al recorrido reciente de Brutal, que en su primer año de funcionamiento obtuvo una mención en la Guía Michelin y repitió la distinción en 2026, consolidándose como uno de los restaurantes de autor de referencia en la escena gastronómica de Mendoza.

Acerca de Brutal Alta Cocina

Brutal Alta Cocina es un restaurante de autor ubicado en pleno centro de la ciudad de Mendoza, Argentina, fundado en 2022 por Leonardo Hoffman. Propone una cocina de fuego que combina técnicas ancestrales — curados, marinados, fermentos — con procesos contemporáneos como la cocción a baja temperatura y el frío criogénico, servida en un menú degustación de nueve pasos para no más de treinta comensales por noche, acompañada de una carta de cócteles con foco en whisky. En su primer año obtuvo una mención en la Guía Michelin, distinción que repitió en 2026.

Acerca de Leonardo Hoffman

Leonardo Javier Hoffman es socio fundador y chef ejecutivo de Brutal Alta Cocina, a cargo de su rumbo gastronómico desde la creación del restaurante. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Cuyo y Profesional en Alta Gastronomía por el Instituto Arrayanes (2011), construyó su perfil gastronómico de forma autodidacta: viajó a Japón para capacitarse en técnicas de sushi. Dictó cursos de sushi, además de desempeñarse como profesor en cursos de Gastronomía Molecular en Arrayanes y MET (2018–2019).