El próximo sábado 27 de junio a las 12:30 hs, Isidris será escenario de una propuesta gastronómica única junto a Abrasado, el reconocido restaurante de Bodega Los Toneles, en una experiencia especialmente diseñada para celebrar el encuentro entre dos cocinas con identidad propia.
Abrasado en Isidris: gastronomía mendocina, vinos y chefs en una experiencia única
Dos referentes de la gastronomía mendocina se unen en una experiencia exclusiva entre fuegos, vinos y alta cocina
Bajo la dirección de los chefs Claudio Lucero (Isidris) y Matías Gutiérrez (Abrasado), el almuerzo propone un recorrido de sabores con el fuego como hilo conductor de cada preparación.
El menú exclusivo comenzará con una serie de snacks que incluyen molleja con mayonesa de miso, churro con paté y chilly jam, junto a una original margarita de bienvenida. La experiencia continuará con un carpaccio madurado en café y pimienta, emulsión de trufa, gel de kimchi y avellanas tostadas, seguido por una delicada trucha con coliflor toffee, vegetales y aguachile de hierbas.
Como plato principal, los chefs presentarán una ceja de ojo acompañada por zanahorias en texturas y demi-glace. El cierre dulce incluirá una preparación de mandarina, tomillo y aceto balsámico, seguida por un panqueque brûlée con mascarpone, dulce de leche y almendras.
Cada paso estará maridado con etiquetas especialmente seleccionadas para la ocasión: Satélite Seda de Plutón Pinot Noir, Descendientes Pureza de Granito Chardonnay, Fuego Blanco Vilma Syrah y Mosquita Muerta Nature Chardonnay.
Ubicado al pie de la montaña, Isidris ofrecerá el escenario ideal para una jornada que busca celebrar la gastronomía, el vino y el encuentro alrededor de una gran mesa.
Abrasado en Isidris
- Isidris
- Viernes 27 de junio
- 12:30 hs
Una mesa. Dos cocinas. Una experiencia irrepetible.