Abrasado en Isidris: gastronomía mendocina, vinos y chefs en una experiencia única

Bajo la dirección de los chefs Claudio Lucero (Isidris) y Matías Gutiérrez (Abrasado), el almuerzo propone un recorrido de sabores con el fuego como hilo conductor de cada preparación.

El menú exclusivo comenzará con una serie de snacks que incluyen molleja con mayonesa de miso, churro con paté y chilly jam, junto a una original margarita de bienvenida. La experiencia continuará con un carpaccio madurado en café y pimienta, emulsión de trufa, gel de kimchi y avellanas tostadas, seguido por una delicada trucha con coliflor toffee, vegetales y aguachile de hierbas.