Ubicado en el Edificio AVATAR de Palmares Valley, en Luján de Cuyo, TEA+ combina evaluación clínica, tecnología de vanguardia, tratamientos clásicos, seguimiento familiar y un entorno diseñado para favorecer la calma, la previsibilidad y la regulación sensorial y emocional.
Mendoza se convierte en epicentro de innovación en autismo y neurodesarrollo con la inauguración de TEA+
Mendoza suma una propuesta de salud en neurodesarrollo con la apertura del Instituto TEA+, un centro especializado en niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otros trastornos del neurodesarrollo
El proyecto es liderado por el Dr. Raúl Otoya Bet, neurólogo infantil con más de 30 años de trayectoria en neurodesarrollo, neuromodulación e investigación en neurociencias, y cuenta con el respaldo de Neuromed Argentina, clínica especializada en neurología.
TEA+ se presenta como una clínica inteligente. El concepto no se limita al uso de equipamiento, sino a la integración ordenada del recorrido asistencial: primer contacto, admisión, evaluación, diagnóstico, planificación terapéutica, intervención, seguimiento y acompañamiento familiar.
Uno de sus diferenciales es el diseño basado en neuroarquitectura. La iluminación, los colores, la acústica, la circulación interna y la organización de los ambientes fueron pensados para reducir la sobrecarga sensorial y generar una experiencia más predecible. En niños con autismo, los entornos clínicos convencionales pueden resultar abrumadores; por eso, el espacio físico también forma parte del modelo de atención.
El eje conceptual del instituto es el Método FlowTEA®, un modelo de evaluación e intervención hiperpersonalizado, asistido por IA, orientado a comprender cómo funciona cada niño o adolescente en comunicación, conducta, regulación emocional, procesamiento sensorial, aprendizaje, autonomía y adaptación al entorno.
El enfoque parte de una premisa central: dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden tener necesidades muy diferentes. Por eso, el trabajo clínico no se limita a una categoría diagnóstica, sino que busca construir un perfil funcional para definir objetivos terapéuticos concretos, medibles y relevantes.
TEA+ incorpora tecnologías de neuromodulación no invasiva y entrenamiento neurofuncional, como Estimulación Magnética Transcraneal, EEG-Neurofeedback y realidad virtual. Estas herramientas no reemplazan los tratamientos clásicos, sino que se combinan con psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, entrenamiento familiar, coordinación escolar y articulación con centros terapéuticos y profesionales de cabecera.
Desde la institución remarcan que toda tecnología se indica según criterios clínicos, perfil del paciente, tolerancia sensorial, objetivos funcionales y condiciones de seguridad. No se aplica como recurso automático, sino dentro de planes muy individualizados y supervisados.
El modelo se organiza en ciclos de evolución, con objetivos definidos, registro de avances, revisión de dificultades y ajustes periódicos. La evolución se observa de manera individual, prudente y medible, evitando promesas generales.
La apertura de TEA+ posiciona a Mendoza y a Luján de Cuyo como escenario de innovación en salud, neurociencia aplicada y atención especializada del neurodesarrollo. El centro prevé recibir familias de Mendoza, otras provincias y países vecinos, con modalidades presenciales, remotas e híbridas.
“Cada niño tiene una forma única de percibir, aprender y comunicarse. Nuestro trabajo es comprender esa singularidad y acompañar su desarrollo con ciencia, tecnología responsable y una mirada profundamente humana”, señalan desde la institución.