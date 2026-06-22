Mendoza se convierte en epicentro de innovación en autismo y neurodesarrollo con la inauguración de TEA+

Uno de sus diferenciales es el diseño basado en neuroarquitectura. La iluminación, los colores, la acústica, la circulación interna y la organización de los ambientes fueron pensados para reducir la sobrecarga sensorial y generar una experiencia más predecible. En niños con autismo, los entornos clínicos convencionales pueden resultar abrumadores; por eso, el espacio físico también forma parte del modelo de atención.

El eje conceptual del instituto es el Método FlowTEA®, un modelo de evaluación e intervención hiperpersonalizado, asistido por IA, orientado a comprender cómo funciona cada niño o adolescente en comunicación, conducta, regulación emocional, procesamiento sensorial, aprendizaje, autonomía y adaptación al entorno.

El enfoque parte de una premisa central: dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden tener necesidades muy diferentes. Por eso, el trabajo clínico no se limita a una categoría diagnóstica, sino que busca construir un perfil funcional para definir objetivos terapéuticos concretos, medibles y relevantes.

TEA+ incorpora tecnologías de neuromodulación no invasiva y entrenamiento neurofuncional, como Estimulación Magnética Transcraneal, EEG-Neurofeedback y realidad virtual. Estas herramientas no reemplazan los tratamientos clásicos, sino que se combinan con psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicopedagogía, entrenamiento familiar, coordinación escolar y articulación con centros terapéuticos y profesionales de cabecera.

Desde la institución remarcan que toda tecnología se indica según criterios clínicos, perfil del paciente, tolerancia sensorial, objetivos funcionales y condiciones de seguridad. No se aplica como recurso automático, sino dentro de planes muy individualizados y supervisados.

El modelo se organiza en ciclos de evolución, con objetivos definidos, registro de avances, revisión de dificultades y ajustes periódicos. La evolución se observa de manera individual, prudente y medible, evitando promesas generales.

La apertura de TEA+ posiciona a Mendoza y a Luján de Cuyo como escenario de innovación en salud, neurociencia aplicada y atención especializada del neurodesarrollo. El centro prevé recibir familias de Mendoza, otras provincias y países vecinos, con modalidades presenciales, remotas e híbridas.

“Cada niño tiene una forma única de percibir, aprender y comunicarse. Nuestro trabajo es comprender esa singularidad y acompañar su desarrollo con ciencia, tecnología responsable y una mirada profundamente humana”, señalan desde la institución.