Para este lunes 22 de junio de 2026, las condiciones meteorológicas en la provincia se presentan sumamente rigurosas. El doctor en meteorología Maximiliano Viale, de hecho, contó en radio Nihuil que se espera la semana más fría del año en Mendoza, con temperaturas bajo cero y heladas generales.
El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa la semana más fría del año y heladas generales
Así lo aseguró el doctor en meteorología Maxi Viale en radio Nihuil. Con la llegada del invierno se anticipan heladas matinales y registros térmicos muy bajos
A su vez, según datos provistos por la Dirección de Contingencias Climáticas, el pronóstico del tiempo prevé una temperatura máxima de 10°C y mínimas alrededor de 1°C, registrándose valores bajo cero en diversas zonas rurales y semirrurales. Este marcado enfriamiento consolida un escenario de frío polar en el inicio de la semana laboral.
Heladas matinales en Mendoza
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que durante la jornada predominará un cielo con poca nubosidad y nubes dispersas, acompañado por la presencia de heladas matinales que afectarán el inicio de las actividades cotidianas. Asimismo, se estima que los vientos soplarán de forma leve desde el sector norte, rotando de manera suave a lo largo del día sin generar ráfagas de peligro en superficie.
En el área metropolitana del Gran Mendoza, las oficinas oficiales de meteorología prevén que la persistencia de la masa de aire frío limite el confort térmico de los ciudadanos, especialmente durante las horas de la tarde. A pesar de que el sol estará presente gracias a un cielo mayormente despejado, la pérdida de radiación -transitamos los días más cortos del año- acentuará las sensaciones gélidas urbanas.
El impacto del invierno en la región cuyana
Este panorama tan frío coincide plenamente con el reciente solsticio austral, el cual dio inicio formal a la estación de invierno en todo el hemisferio sur. Este ambiente puramente invernal se mantendrá estable durante las próximas jornadas, abriendo paso a heladas continuas en el llano.
Finalmente, los organismos oficiales confirmaron que no se registran alertas meteorológicas activas por temperaturas peligrosas ni por viento Zonda para este lunes en el llano. De este modo, la estabilidad de la atmósfera permitirá a los habitantes planificar su rutina con tranquilidad, manteniendo la atención puesta en el abrigo adecuado ante las bajas marcas térmicas.