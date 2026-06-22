El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa la semana más fría del año y heladas generales

En el área metropolitana del Gran Mendoza, las oficinas oficiales de meteorología prevén que la persistencia de la masa de aire frío limite el confort térmico de los ciudadanos, especialmente durante las horas de la tarde. A pesar de que el sol estará presente gracias a un cielo mayormente despejado, la pérdida de radiación -transitamos los días más cortos del año- acentuará las sensaciones gélidas urbanas.

En Mendoza, el invierno suele regalar postales memorables. Imagen ilustrativa.

El impacto del invierno en la región cuyana

Este panorama tan frío coincide plenamente con el reciente solsticio austral, el cual dio inicio formal a la estación de invierno en todo el hemisferio sur. Este ambiente puramente invernal se mantendrá estable durante las próximas jornadas, abriendo paso a heladas continuas en el llano.

Finalmente, los organismos oficiales confirmaron que no se registran alertas meteorológicas activas por temperaturas peligrosas ni por viento Zonda para este lunes en el llano. De este modo, la estabilidad de la atmósfera permitirá a los habitantes planificar su rutina con tranquilidad, manteniendo la atención puesta en el abrigo adecuado ante las bajas marcas térmicas.