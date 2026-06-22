Murió Vicente "Chicho" Russo, un histórico ex intendente de San Rafael

El ex mandatario sureño será velada desde las 10 en el recito del Concejo Deliberante de San Rafael.

La trayectoria de "Chicho" Russo en San Rafael

Nacido en 1953, Russo inició su camino en la militancia dentro del Partido Justicialista desde muy joven. Su carisma y capacidad de gestión lo llevaron a convertirse en una figura central de la política local, logrando un hito histórico al ser elegido intendente en tres períodos consecutivos.

Su primer mandato comenzó en 1987, sucediendo al radical Walter Franchetti. A partir de allí, Russo consolidó un liderazgo que le permitió ser reelecto en 1991 y posteriormente en 1995. Su gestión al frente del municipio de San Rafael se extendió por 12 años ininterrumpidos, concluyendo en diciembre de 1999.

Durante sus tres administraciones, el jefe comunal priorizó el desarrollo de la infraestructura vial, la extensión de los servicios básicos y el impulso al sector productivo regional. Quienes compartieron espacio político con él destacan su capacidad para dialogar con distintos sectores y su constante presencia en los barrios periféricos y distritos.

Transformación urbana y obras bajo la gestión de Russo en San Rafael

Bajo la conducción de "Chicho" Russo, la comuna experimentó un notable proceso de modernización urbana. Entre sus principales logros de gestión se recuerda la remodelación y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus, una obra clave para la conectividad del sur mendocino en aquella época.

Asimismo, durante su período se pavimentaron numerosas arterias principales y se ejecutaron ambiciosos planes de vivienda que permitieron el arraigo de miles de familias sanrafaelinas.

La gestión de Russo coincidió con años de profundas transformaciones económicas en el país, un contexto ante el cual el municipio buscó amortiguar los impactos sociales fortaleciendo las redes de asistencia comunitaria y el apoyo a los pequeños agricultores y productores vitivinícolas de la zona.

El legado político de Vicente Russo en San Rafael y Mendoza

Tras dejar la intendencia en 1999 en manos del demócrata Ricardo Puga, Russo continuó siendo una fuente de consulta permanente dentro del peronismo. Su influencia no se limitó al plano local, ya que también ocupó bancas en la Legislatura provincial, desempeñándose como diputado y senador mendocino, donde defendió activamente los intereses del sur.

En los últimos años, a pesar de estar alejado de la función pública directa por sus problemas de salud, se mantuvo atento al acontecer político y social. Referentes de diversas extracciones políticas coincidieron en calificarlo como un "hombre de Estado" y un apasionado por el progreso local.

Las redes sociales se inundaron este lunes con mensajes de despedida de militantes, vecinos y actuales funcionarios. Los restos del histórico dirigente justicialista serán despedidos por su familia, amigos y la comunidad que lo acompañó durante sus tres décadas de militancia activa y servicio público.