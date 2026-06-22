Una mujer de 76 años con problemas para movilizarse y que vive en Los Corralitos, Guaymallén, demandó a la empresa AYSAM ante la Justicia Civil por los daños y perjuicios sufridos por el desborde de líquidos cloacales y las obras en marcha para paliar la compleja situación ambiental.
Por los desbordes cloacales, una jubilada de Los Corralitos demandó a AYSAM y pidió que le alquilen una casa
La mujer que demandó a AYSAM tiene 76 años, vive en la zona crítica de los desbordes cloacales y obras en Los Corralitos. Tiene problemas de movilidad
El caso está en manos de la jueza Graciela Simón, a quien la demandante -domiciliada en Severo del Castillo esquina 2 de Mayo- también le pidió que ordene a la empresa de agua y saneamiento AYSAM que se haga cargo de los gastos del alquiler de una vivienda ubicada fuera de Los Corralitos hasta que se termine la emergencia ambiental en la zona.
Y algo más: que la empresa AYSAM también se haga cargo de los gastos de la mudanza. El pleito está en la etapa de producción de pruebas en el Tribunal de Gestión Asociada del Poder Judicial de Mendoza.
Cloacas de AYSAM y emergencia en Los Corralitos
La emergencia ambiental en el distrito Los Corralitos, que comenzó hace un par de años y se profundizó este año, ha tenido múltiples derivaciones políticas, operativas y judiciales.
El titular de AYSAM, Humberto Mingorance, y los gerentes Darío Hernández y Carlos Sifuentes fueron imputados y están bajo investigación del Ministerio Público Fiscal desde mediados de mayo por los delitos de daño agravado en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud.
La decisión del fiscal Gabriel Blanco, que contó con el aval de fiscales jefe, fue cuestionada no sólo desde AYSAM sino por el gobernador Alfredo Cornejo al señalar que "no fue por un hecho de corrupción".
La Municipalidad de Guaymallén eximió de tasas a los vecinos de la zona afectada por los desbordes cloacales y los problemas para circular derivados de las obras en marcha para mitigar la emergencia ambiental.
Incluso, el Departamento General de Irrigación multó a AYSAM por $120 millones -la suma más alta aplicada por el organismo- por haber volcado residuos cloacales a cauces de riego; iniciativa que fue apelada por la empresa estatal de agua y saneamiento.
Más tarde, Irrigación autorizó para AYSAM la servidumbre de paso en 21 terrenos en Los Corralitos para construir un colector cloacal que descomprima la crisis en la zona.
La vecina que demandó a AYSAM en Tribunales
El nuevo capítulo se produjo en la Justicia Civil, donde una vecina que padece de limitaciones para desplazarse inició una demanda por los daños y perjuicios derivados que, asegura, le han causado los derrames cloacales y la posterior instalación de máquinas destinadas a aliviar la crisis ambiental.
Dijo la demandante que semejante escenario también afectó las chances de vender su propiedad, situada en la esquina crítica de Los Corralitos -Severo del Castillo y 2 de Mayo-, que desde hace un par de años ha concentrado lo peor de la crisis ambiental y el despliegue de máquinas y operarios destinados a obras de derivación y mitigación del problema.