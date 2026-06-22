Por los desbordes cloacales, una jubilada de Los Corralitos demandó a AYSAM y pidió que le alquilen una casa

Cloacas de AYSAM y emergencia en Los Corralitos

La emergencia ambiental en el distrito Los Corralitos, que comenzó hace un par de años y se profundizó este año, ha tenido múltiples derivaciones políticas, operativas y judiciales.

El titular de AYSAM, Humberto Mingorance, y los gerentes Darío Hernández y Carlos Sifuentes fueron imputados y están bajo investigación del Ministerio Público Fiscal desde mediados de mayo por los delitos de daño agravado en concurso real con contaminación del agua de un modo peligroso para la salud.

Humberto Mingorance, titular de AYSAM, fue imputado por los desbordes cloacales en Los Corralitos. Sin embargo, el funcionario argumenta que se están haciendo los trabajos necesarios.

La decisión del fiscal Gabriel Blanco, que contó con el aval de fiscales jefe, fue cuestionada no sólo desde AYSAM sino por el gobernador Alfredo Cornejo al señalar que "no fue por un hecho de corrupción".

La Municipalidad de Guaymallén eximió de tasas a los vecinos de la zona afectada por los desbordes cloacales y los problemas para circular derivados de las obras en marcha para mitigar la emergencia ambiental.

Incluso, el Departamento General de Irrigación multó a AYSAM por $120 millones -la suma más alta aplicada por el organismo- por haber volcado residuos cloacales a cauces de riego; iniciativa que fue apelada por la empresa estatal de agua y saneamiento.

Más tarde, Irrigación autorizó para AYSAM la servidumbre de paso en 21 terrenos en Los Corralitos para construir un colector cloacal que descomprima la crisis en la zona.

La vecina que demandó a AYSAM en Tribunales

El nuevo capítulo se produjo en la Justicia Civil, donde una vecina que padece de limitaciones para desplazarse inició una demanda por los daños y perjuicios derivados que, asegura, le han causado los derrames cloacales y la posterior instalación de máquinas destinadas a aliviar la crisis ambiental.

Dijo la demandante que semejante escenario también afectó las chances de vender su propiedad, situada en la esquina crítica de Los Corralitos -Severo del Castillo y 2 de Mayo-, que desde hace un par de años ha concentrado lo peor de la crisis ambiental y el despliegue de máquinas y operarios destinados a obras de derivación y mitigación del problema.