Fiebre por el álbum de figuritas del Mundial: llegan 40.000 sobres por semana y se agotan en horas

El álbum de Panini es muy rquerido.

La importación, un circuito "blue" y otros precios

Hay al menos 2 distribuidores oficiales Panini que se reparten todo el área de puntos de venta en el Gran Mendoza, entre kioscos, súper e hípermercados, que según admiten, no dan abasto con una demanda insaciable. Esto, sin contar un circuito más acotado que se circunscribe a los canillitas.

En promedio, aunque los pedidos llegan a 100 cajas semanales, las entregas por distribuidor no superan las 20 a razón de 1.000 sobres cada uno. Esto implica que el canal de distribución puede abastecer de unas 40.000 unidades por estos días, que claramente no satifacen una demanda varias veces superior, sin contabilizar el flujo desde el exterior.

"En Chile se consiguen a un precio más bajo. Pero con revendedores los costos suben entre 50% y 100%", asegura por su parte Suárez acerca de los costos para un segmento con un margen de ganancia del 15%.

El cálculo comparativo muestra las diferencias: mientras un sobre dentro del circuito local tiene un valor de $2.000, las importadas arrancan en los $3.000. Todo es parte de un lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026 que arrancó con el valor agregado de ser "el más grande de la historia".

Los paquetes de figuritas se comercializan a $2.000.

Entre los distribuidores de Mendoza y el paralelo: qué dice Panini

Pero además de los precios, hay formas de distinguir el origen de las figuritas. Mientras las Panini "argentinas" tienen visos plateados, las que ingresan desde los países limítrofes tienen un marco blanco; todas originales de la marca, pero con esas variantes que dependen de las imprentas contratadas por la editorial italiana.

Frente a un mercado en tensión constante que se vale de esas alternativas, Panini emitió un comunicado para fijar posición.

"Estimados coleccionistas: estamos al tanto de la gran demanda de la colección Copa Mundial de la FIFA 2026. Por nuestra parte seguimos trabajando sin cesar para realizar un abastecimiento constante", expresó la licenciataria a través de sus redes sociales.

Además, desde la editorial pidieron "no convalidar" sobreprecios, tanto del álbum (que se lanzó por un valor de $12.000 en mayo) como por las figuritas del Mundial. Más allá de esa declaración, lo cierto es que el negocio sigue sosteniéndose en una demanda insatisfecha que en parte se explica en la obsesión de los fanáticos que tienen un solo objetivo.