Panini lanzó el álbum del Mundial 2026, el más grande de la historia

Embed Introducing the Canada and United States cover for the FIFA World Cup 2026™ sticker collection! pic.twitter.com/lXIpUT5N9M — Panini America (@PaniniAmerica) December 3, 2025

Entre las sorpresas que más alegraron a los fans es que confirmaron que cada sobre contendrá siete estampas, mientras que en Qatar 2022 venían cinco en cada paquete. Además, informaron que pondrán en marcha una preventa limitada en Amazon con el objetivo de medir la demanda que promete ser histórica.

En la presentación en Nueva York se dio a conocer una de las tres portadas que podrán conseguirse: primero fue la que homenajea a Estados Unidos y Canadá, luego habrá una segunda versión que hará lo propio con México y luego habrá una "portada mundial" que será presentada por Panini en "los próximos meses, antes de que empiece a rodar el balón en Norteamérica".

Álbum Panini Regresa la pasión del álbum Panini.

Gran expectativa por el nuevo álbum de Panini

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, explicó entusiasmado: "El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"La FIFA y Panini se complacen en ofrecer de nuevo un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: representa un símbolo de la alegría, la pasión y la expectación que caracterizan a la Copa Mundial de la FIFA", manifestó en el evento realizado en Estados Unidos.

El director general de Panini América, Mark Warsop, por su lado agregó: "Estamos orgullosos de presentar esta histórica portada de Canadá y Estados Unidos del álbum de 2026 de la colección de cromos de la Copa Mundial de la FIFA de Panini, que ha cautivado a generaciones enteras de todo el mundo".

"Esta portada especial es el primer paso del proyecto que tenemos para ensalzar nuestros productos y colaboraciones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que incluirán cromos y cartas intercambiables, y creemos que va a gustar mucho a los aficionados y coleccionistas", concluyó el dirigente de la compañía.