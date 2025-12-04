F1 y Colapinto: horarios y cronograma completo del GP de Abu Dhabi

La Fórmula 1 llega a su final en este 2025 con el Gran Premio de Abu Dhabi. En el circuito de Yas Marina se vivirá una apasionante definición del campeonato de pilotos que tendrá a su campeón al concluir la última fecha del año. Será la última vez que Franco Colapinto corra a bordo del Alpine en esta temporada, preparándose para un 2026 mucho más próspero en el que la escudería apostará por motores Mercedes, buscando a competir con mayor nivel como no lo pudo hacer este año.
Para Franco Colapinto será el cierre de un año difícil pero con muchos aprendizajes. La monoplaza de Alpine siempre le generó problemas a la hora de mejorar su ritmo y encontrar velocidad, a ello se le sumó la cantidad de errores que cometió la escudería no solo a la hora de ingresar en boxes y en el tiempo de permanencia allí (en el GP de Hunegría tuvo una parada de 11 segundos), sino también las equivocaciones que cometió el equipo en la estrategia de cambio de neumáticos (hacerlo de manera tardía o tempranamente) y en la elección de los compuestos.
En este panorama de un año adverso (en materia de resultados), aparece como positivo el hecho de que Colapinto siempre se mantuvo cerca en las marcas de su compañero de equipo Pierre Gasly. Incluso terminó, en algunas ocasiones, por encima de él en el orden de llegada. La mejor ubicación que obtuvo el argentino este año fue en el Gran Premio de Países Bajos donde culminó en el décimo primer lugar, al borde de la obtención de puntos.
Por eso, su expectativa está en lograr optimizar por última vez en este 2025 el rendimiento de esa fatídica monoplaza A525 que tantos dolores de cabeza le dio a un piloto que ya demostró sobradamente que tiene talento.
Horarios y cronograma del Gran Premio de Abu Dhabi para Franco Colapinto en la última carrera del año de la Fórmula 1