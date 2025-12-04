F1 y Colapinto: horarios y cronograma completo del GP de Abu Dhabi

Para Franco Colapinto será el cierre de un año difícil pero con muchos aprendizajes. La monoplaza de Alpine siempre le generó problemas a la hora de mejorar su ritmo y encontrar velocidad, a ello se le sumó la cantidad de errores que cometió la escudería no solo a la hora de ingresar en boxes y en el tiempo de permanencia allí (en el GP de Hunegría tuvo una parada de 11 segundos), sino también las equivocaciones que cometió el equipo en la estrategia de cambio de neumáticos (hacerlo de manera tardía o tempranamente) y en la elección de los compuestos.

Franco Colapinto Franco Colapinto correrá la última carrera de la Fórmula 1 del año en el Gran Premio de Abu Dhabi.

En este panorama de un año adverso (en materia de resultados), aparece como positivo el hecho de que Colapinto siempre se mantuvo cerca en las marcas de su compañero de equipo Pierre Gasly. Incluso terminó, en algunas ocasiones, por encima de él en el orden de llegada. La mejor ubicación que obtuvo el argentino este año fue en el Gran Premio de Países Bajos donde culminó en el décimo primer lugar, al borde de la obtención de puntos.