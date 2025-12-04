Sin embargo, Lionel Scaloni está abierto a abrir el panorama y probar con diferentes elecciones dependiendo el momento del partido. El dilema es quién debe ser titular: Lautaro Martínez o Julián Álvarez; pero Batistuta le bajó un poco la espuma a la incógnita poniendo en valor el rol de ambos jugadores: "Me encantan ambos. Es un lindo problema que tiene Scaloni y no sé cómo hará para elegirlo".

"Los dos juegan, meten goles, presionan, aguantan la pelota y gambetean. No veo diferencias. Además, los dos son líderes en los equipos en los que juegan y solos ponen en dificultad a la defensa adversaria", continuó comentando el eterno 9.

Probablemente podrían jugar juntos, pero habría que preguntarle a ellos.

El nacido en Santa Fe se refirió a cómo ve a Lionel Messi de cara al torneo y manifestó que es el "de siempre"; además reflexionó sobre la preparación que tiene el astro argentino del Inter Miami: "El Mundial dura un mes y te llena de energía y de ganas. Incluso él se puede preparar mejor que los que están en Europa porque la MLS es más distendida. Lo veo al máximo".

Gabriel Batistuta pronosticó hasta dónde llegará la Selección argentina en el próximo Mundial

Al tratarse del mismo cuerpo técnico y de, casi, el mismo plantel que se consagró en Qatar 2022 son inevitables las comparaciones de los procesos; es por eso que el Batigol confía en que el presente de la Selección argentina es "mejor que en Qatar" y sostuvo su confianza en el equipo: "En este momento, es de lo mejor. Los chicos saben a qué juegan y están relajados porque saben lo que es ganar".

Estoy convencido de que se juega la final otra vez.

Gabriel Batistuta - El Batigol Gabriel Batistuta tiene una marca difícil de igualar en la Selección.

La tabla de goleadores históricos de la Selección argentina con Gabriel Batistuta como protagonista

Batigol está segundo en la tabla de goleadores históricos de la Selección argentina: