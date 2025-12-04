Cómo viajar gratis durante diciembre en el transporte público: promociones y descuentos

Crédito contactless: 50% OFF

Débito contactless: 90% OFF

QR desde BNA+: 100% OFF

Se trata de un beneficio disponible para todos los días en el boleto o pasaje de colectivos y subtes, y el tope es de $15.000 por mes, por promo.

MERCADO PAGO

Hasta 100% OFF pagando con QR en colectivos

Para poder acceder a este beneficio, debes activarlo desde la app. El tope es de $15.000 por cuenta y está dispnible hasta el 31 de diciembre. Además, desde Mercado Pago explican que el porcentaje de descuento puede varias según la cuenta de cada usuario.

Mercado Pago colectivo (2) Gracias a la app Mercado Pago puedes obtener un 100% de reembolso en el pasaje del colectivo.

BANCO GALICIA (promoción válida hasta el 31 de diciembre)

Subte – Mastercard Crédito NFC: 100% OFF. El beneficio tiene un top de $15.000 por mes

Colectivos + Subte – Visa Débito NFC: 100% OFF. El tope es de $10.000 por mes

Colectivos – Mastercard Crédito NFC: 100% OFF. El tope es de $15.000 por mes

VISA – cualquier banco

100% de reintegro en colectivo y subte

Tarjetas Visa Débito o Prepagas (NO aplica crédito)

Pagando desde el celular con NFC

Compatible con:

Apple Pay

Google Pay

MODO Contactless

App Galicia

App BBVA

Personal Pay

BUEPP

El tope es de $10.000 por tarjeta / por mes. Además, es imortante destacar que en casi todas estas promociones, los reintegros pueden demorar hasta 20 a 30 días hábiles (según banco o billetera).