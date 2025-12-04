Inicio Sociedad colectivo
Cómo viajar gratis durante diciembre en el transporte público: promociones y descuentos

Descubre a continuación qué billeteras virtuales y bancos ofrecen descuentos en el pasaje de colectivo en diciembre

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Ya estamos atravesando el último mes del año y se vienen muchos gastos. Es por ello que siempre viene bien conocer algún dato de descuento o de reembolso al momento de pagar algo. A continuación te diremos cuáles son los beneficios activos de bancos y billeteras virtuales para poder viajar gratis o con descuento en el transporte público.

¿Cómo viajar gratis (o aprovechando descuentos) en el transporte público durante el mes de diciembre?

La usuaria de Instagram @jefadelahorro compartió en un posteo algunos de los descuentos y promociones vigentes que diveros bandos y billeteras virtuales ofrecen para poder viajar GRATIS en el transporte público:

BANCO NACIÓN

  • Crédito contactless: 50% OFF
  • Débito contactless: 90% OFF
  • QR desde BNA+: 100% OFF

Se trata de un beneficio disponible para todos los días en el boleto o pasaje de colectivos y subtes, y el tope es de $15.000 por mes, por promo.

MERCADO PAGO

  • Hasta 100% OFF pagando con QR en colectivos

Para poder acceder a este beneficio, debes activarlo desde la app. El tope es de $15.000 por cuenta y está dispnible hasta el 31 de diciembre. Además, desde Mercado Pago explican que el porcentaje de descuento puede varias según la cuenta de cada usuario.

Gracias a la app Mercado Pago puedes obtener un 100% de reembolso en el pasaje del colectivo.

BANCO GALICIA (promoción válida hasta el 31 de diciembre)

  • Subte – Mastercard Crédito NFC: 100% OFF. El beneficio tiene un top de $15.000 por mes
  • Colectivos + Subte – Visa Débito NFC: 100% OFF. El tope es de $10.000 por mes
  • Colectivos – Mastercard Crédito NFC: 100% OFF. El tope es de $15.000 por mes

VISA – cualquier banco

  • 100% de reintegro en colectivo y subte
  • Tarjetas Visa Débito o Prepagas (NO aplica crédito)
  • Pagando desde el celular con NFC

Compatible con:

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • MODO Contactless
  • App Galicia
  • App BBVA
  • Personal Pay
  • BUEPP
El tope es de $10.000 por tarjeta / por mes. Además, es imortante destacar que en casi todas estas promociones, los reintegros pueden demorar hasta 20 a 30 días hábiles (según banco o billetera).

