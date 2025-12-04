Cómo viajar gratis durante diciembre en el transporte público: promociones y descuentos

Ya estamos atravesando el último mes del año y se vienen muchos gastos. Es por ello que siempre viene bien conocer algún dato de descuento o de reembolso al momento de pagar algo. A continuación te diremos cuáles son los beneficios activos de bancos y billeteras virtuales para poder viajar gratis o con descuento en el transporte público.
¿Cómo viajar gratis (o aprovechando descuentos) en el transporte público durante el mes de diciembre?
La usuaria de Instagram @jefadelahorro compartió en un posteo algunos de los descuentos y promociones vigentes que diveros bandos y billeteras virtuales ofrecen para poder viajar GRATIS en el transporte público:
BANCO NACIÓN
- Crédito contactless: 50% OFF
- Débito contactless: 90% OFF
- QR desde BNA+: 100% OFF
Se trata de un beneficio disponible para todos los días en el boleto o pasaje de colectivos y subtes, y el tope es de $15.000 por mes, por promo.
MERCADO PAGO
- Hasta 100% OFF pagando con QR en colectivos
Para poder acceder a este beneficio, debes activarlo desde la app. El tope es de $15.000 por cuenta y está dispnible hasta el 31 de diciembre. Además, desde Mercado Pago explican que el porcentaje de descuento puede varias según la cuenta de cada usuario.
BANCO GALICIA (promoción válida hasta el 31 de diciembre)
- Subte – Mastercard Crédito NFC: 100% OFF. El beneficio tiene un top de $15.000 por mes
- Colectivos + Subte – Visa Débito NFC: 100% OFF. El tope es de $10.000 por mes
- Colectivos – Mastercard Crédito NFC: 100% OFF. El tope es de $15.000 por mes
VISA – cualquier banco
- 100% de reintegro en colectivo y subte
- Tarjetas Visa Débito o Prepagas (NO aplica crédito)
- Pagando desde el celular con NFC
Compatible con:
- Apple Pay
- Google Pay
- MODO Contactless
- App Galicia
- App BBVA
- Personal Pay
- BUEPP
El tope es de $10.000 por tarjeta / por mes. Además, es imortante destacar que en casi todas estas promociones, los reintegros pueden demorar hasta 20 a 30 días hábiles (según banco o billetera).