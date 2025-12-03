Luis Zahera arrasa con la película española más premiada del mundo

Luis Zahera es uno de los mejores actores españoles de la actualidad y lo demuestra en la película española más premiada del mundo. Una cinta que te mantendrá todo el tiempo en estado de tensión, se trata de As Bestas. Apple TV tiene es su catálogo de series y películas.
Una pareja francesa de mediana edad, Antoine y Olga, llega a vivir a un pueblo gallego en busca de una mayor cercanía con la naturaleza. Su presencia, sin embargo, enciende a dos lugareños, los hermanos Xan y Lorenzo, hasta el punto de una abierta hostilidad y luego una violencia impactante.
Apple TV: premios que recibió la película As Bestas
La película española As Bestas ganó los siguientes premios: San Sebastián 2022 (Premio del Público, Mejor Película Europea), Tokio 2022 (Gran Premio, Mejor Película), Premios Goya 2023 (Mejor Película, Dirección, Actor, Actor de Reparto, Guion, Montaje, Fotografía, Música, Sonido)
Apple TV: de qué trata la película As Bestas
Antoine y Olga (interpretados por Denis Ménochet y Marina Foïs) se sienten como en casa en el pueblo rural gallego donde viven y cultivan. Sin embargo, algunos de sus vecinos tienen una visión diferente. Consideran a Antoine y Olga como forasteros, una pareja francesa con estudios que no merece estar allí.
Dos hermanos, Xan y Lorenzo (Luis Zahera y Diego Anido), sienten un especial resentimiento hacia Antoine y Olga por votar en contra de la construcción de un aerogenerador que les proporcionaría dinero.
Este antagonismo se intensifica a lo largo de este fascinante thriller rural del director español Rodrigo Sorogoyen.
Apple TV: reparto de la película As Bestas
- Denis Ménochet
- Marina Foïs
- Luis Zahera
Tráiler de la película As Bestas