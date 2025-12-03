Luis Zahera arrasa con la película española más premiada del mundo

asbestas1 Peliculón. As Bestas es una gran película y Luis Zahera es uno de los grandes protagonistas.

Una pareja francesa de mediana edad, Antoine y Olga, llega a vivir a un pueblo gallego en busca de una mayor cercanía con la naturaleza. Su presencia, sin embargo, enciende a dos lugareños, los hermanos Xan y Lorenzo, hasta el punto de una abierta hostilidad y luego una violencia impactante.

