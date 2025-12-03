Quentin Tarantino: cuáles son sus películas favoritas del siglo XXI y dónde verlas

Esta producción cuenta con la dirección de Woody Allen y está disponible en Apple TV.

Embed - Midnight in Paris | Official Trailer HD (2011)

09. Shaun od the Dead

"Un vendedor de televisores y su mejor amigo deben salvar a sus seres queridos de unos zombis que deambulan por Londres", es la sinopsis de esta película dirigida por Edgar Wright. Se puede ver en Apple TV.

08. Mad Max: Fury Road

La película de George Miller se estrenó en 2015 y se puede ver la plataforma Prime Video.

07. Unstoppable

Esta producción de Tony Scott se estrenó en 2011 y se puede ver en Disney Plus. "Dos hombres intentan detener un tren fuera de control que transporta un cargamento tóxico, poniendo en peligro la vida de miles de personas", es la sinopsis de esta producción.

06. Zodiac

Tarantino aclaró que esta es una de las producciones que no le gustó la primera vez que la vio. Esta película se estrenó en 2007 y se puede ver en la plataforma HBO.

05. There Will Be Blood

Esta producción de Paul Thomas Anderson es una de las más elogiadas en Hollywood. La protagoniza Daniel Day-Lewis y se puede ver en Apple TV.

04. Dunkirk

Esta es otra de las películas que no resultó de su agrado para Tarantino en primera instancia. Se puede ver de manera gratuita en Mercado Libre (siempre y cuando tengas una cuenta).

03. Lost in Translation

La película dirigida por Sofía Coppola se estrenó en 2003. y ganó un premio Oscar en la categoría de Mejor Guión Original. Esta disponible en Prime Video.

02. Toy Story 3

Esta película se puede ver en Disney Plus. "Woody, Buzz y el resto de los juguetes terminan en una guardería después de que Andy se vaya a la universidad", es la sinopsis de esta producción dirigida por Lee Unkrich.

Embed - Black Hawk Down (2001) Official Trailer 1 - Ewan McGregor Movie

01. Black Hawk Down

Esta película es la favorita de Tarantino, y se estrenó en 2001. Es un drama bélico que se puede ver en HBO.