Quentin Tarantino es considerado por muchos como uno de los mejores directores del mundo. Películas como "Perros de la calle", "Jackie Brown" o "Bastardos sin gloria" son solo algunas de sus producciones más exitosas.
Quentin Tarantino: cuáles son sus películas favoritas del siglo XXI y dónde verlas
El icónico director de Hollywood Quentin Tarantino compartió un listado de sus 10 películas favoritas del siglo XXI
En las últimas horas el afamado director compartió un listado de cuáles son sus películas favoritas (o las que más le han gustado) del siglo XXI. En muchos casos Tarantino incluso aclaró que algunas de ellas no resultaron de su agrado la primera vez que las vio, pero que con una segunda mirada su percepción sobre la misma cambió.
¿Cuáles son las películas favoritas del siglo XXI de Quentin Tarantino?
10. Midnight in Paris
Esta producción cuenta con la dirección de Woody Allen y está disponible en Apple TV.
09. Shaun od the Dead
"Un vendedor de televisores y su mejor amigo deben salvar a sus seres queridos de unos zombis que deambulan por Londres", es la sinopsis de esta película dirigida por Edgar Wright. Se puede ver en Apple TV.
08. Mad Max: Fury Road
La película de George Miller se estrenó en 2015 y se puede ver la plataforma Prime Video.
07. Unstoppable
Esta producción de Tony Scott se estrenó en 2011 y se puede ver en Disney Plus. "Dos hombres intentan detener un tren fuera de control que transporta un cargamento tóxico, poniendo en peligro la vida de miles de personas", es la sinopsis de esta producción.
06. Zodiac
Tarantino aclaró que esta es una de las producciones que no le gustó la primera vez que la vio. Esta película se estrenó en 2007 y se puede ver en la plataforma HBO.
05. There Will Be Blood
Esta producción de Paul Thomas Anderson es una de las más elogiadas en Hollywood. La protagoniza Daniel Day-Lewis y se puede ver en Apple TV.
04. Dunkirk
Esta es otra de las películas que no resultó de su agrado para Tarantino en primera instancia. Se puede ver de manera gratuita en Mercado Libre (siempre y cuando tengas una cuenta).
03. Lost in Translation
La película dirigida por Sofía Coppola se estrenó en 2003. y ganó un premio Oscar en la categoría de Mejor Guión Original. Esta disponible en Prime Video.
02. Toy Story 3
Esta película se puede ver en Disney Plus. "Woody, Buzz y el resto de los juguetes terminan en una guardería después de que Andy se vaya a la universidad", es la sinopsis de esta producción dirigida por Lee Unkrich.
01. Black Hawk Down
Esta película es la favorita de Tarantino, y se estrenó en 2001. Es un drama bélico que se puede ver en HBO.