Tras 28 años del estreno de 'Jackie Brown' de Tarantino, cómo se ve hoy la actriz Pam Grier

¿Cómo se ve hoy la actriz Pam Grier?

La actriz Pam Grier comenzó su carrera artística cuando estaba en la secundaria y participaba de obras de teatro. Incluso se animó a formar parte de varios concursos de belleza, con los cuales pudo recaudar dinero y pagar su matrícula universitaria.

A los 18 años se mudó a Los Ángeles y fue contratada en la AIP (American International Pictures), productora de películas de bajo presupuesto. Su primer trabajo profesional fue en la película "Beyond the Valley of the Dolls" de Russ Meyer en 1970.

Luego apareció en otras producciones como "The Big Doll House", "Women in Cages" y "Big Bird Cage", todas basadas en mujeres privadas de su libertad.

Pam Grier en la actualidad.

Luego Grier se volvió una figura muy importante en las películas llamadas de blaxploitation, es decir, películas baratas destinadas mayormente al público negro, donde los protagonistas eran negros y con grandes dosis de violencia. Ejemplo de ello son "Coffy", "Foxy Brown", "Sheba Baby", etc.

Lamentablemente, a finales de los años 70 su popularidas decayó y comenzó a hacer papeles secundarios en diversas producciones.

Su renacimiento llegó de la mano de Quentin Tarantino, quien es un gran aficionado de las películas de blaxploitation, y por ello llamó a Grier para que protagonizada "Jackie Brown". Luego Grier comenzó a trabajar en producciones como "The L Word", "Pluto Nash" y apareció en algunos capítulos de la serie "Smalville".