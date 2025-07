Llora Quentin Tarantino: falleció muy joven un actor de muchas de sus películas

El actor nacido en Chicago confesó años después que casi rechaza ese papel porque no quería que Tim Roth lo matara en pantalla. Su interpretación en esta película lo llevó a ser elegido por la revista Maxim como el segundo mejor villano de todos los tiempos.

La química entre Madsen y Tarantino funcionó tan bien que siguieron trabajando juntos en múltiples proyectos. En "Kill Bill: Volumen 2", interpretó a Budd, el hermano del personaje de David Carradine. También participó en "The Hateful Eight" y "Once Upon a Time in Hollywood".

Madsen demostró su versatilidad interpretativa en películas como "Donnie Brasco", donde actuó junto a Al Pacino y Johnny Depp. También tuvo participaciones memorables en "Thelma & Louise", "Species" y "Sin City".

Una vida marcada por la tragedia

michael madsen.webp Michael Madsen tuvo una vida marcada por la tragedia.

Los últimos años de Michael Madsen estuvieron marcados por tragedias personales. En enero de 2022, su hijo Hudson murió por suicidio a los 26 años en Hawaii. El joven era militar, había servido en Afganistán y era ahijado de Quentin Tarantino. Esta pérdida devastó al actor.

Tras la muerte de Hudson, Madsen enfrentó varios problemas legales. En agosto de 2024, fue detenido por cargos de violencia doméstica tras un enfrentamiento con su esposa DeAnna, de quien estaba separado desde la muerte de Hudson.

El actor se casó tres veces y tuvo cinco hijos. Su hermana Virginia Madsen también es actriz. Madsen nunca usó teléfono celular ni internet, prefiriendo escribir cartas a mano. Además de actor, era poeta y fotógrafo, ganando en 2001 el premio "Independent Book Publisher's Firecracker" al mejor libro de poemas del año.