Prime Video tiene opciones para adaptarse a los gustos de todos los integrantes de la familia. En esta ocasión, compartimos como recomendación una serie que tiene dos temporadas y es perfecta para los usuarios que fueron fanáticos de Lost en su momento.
Prime Video y la serie de suspenso que tienes que ver si te gustó Lost
Se trata de una serie oscura de drama y suspenso creada para Prime Video. La trama trae recuerdos de la brillante Lost por su escenario salvaje y la narración mediante flashbacks
The Wilds (Salvajes) es una serie estadounidense de drama y suspenso creada por Sarah Streicher para Prime Video. Cuenta una atrapante historia que combina adolescentes angustiadas, aventura y supervivencia.
La serie comienza con desconcierto, miedo y confusión. Nueve chicas que se dirigían a un retiro de mujeres de Hawái, despiertan en distintas partes de una isla desierta.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
La superviviencia pende de un hilo para un grupo de chicas adolescentes que están atrapadas en una isla desierta, tras un accidente de avión. A medida que aprenden más sobre las otras, se enfrentan y se unen, además de compartir los secretos que guardan y los traumas que han sufrido. Luego, descubren que lo que les está pasando es un elaborado experimento social.
La serie juega con idas y vueltas hacia el pasado. El presente de la serie está situado en una sala de interrogación en la cual un equipo investiga qué fue lo que sucedió y a partir de flashbacks conocemos la historia de estos complejos personajes.
Fatin es extrovertida y excéntrica. Sabe lo que quiere, dónde, cuándo y con quién. Se roba la mayoría de las risas con sus comentarios ingeniosos e inesperados. Rápidamente logra enfurecer a Toni, mecha corta para encenderse de enojo. Martha,es la “buena” del grupo. Es amante de los animales, vegetariana y con una filosofía de vida muy tranquila.
En la segunda temporada el drama aumenta al presentar más sujetos de estudio, una nueva isla con chicos adolescentes, que también deben sobrevivir bajo la mirada vigilante de quienes controlan todo.
Reparto
- Sophia Ali es Fatin Jadmani.
- Shannon Berry interpreta a Dot Campbell.
- Sarah Pidgeon como Leah Rilke.
- Erana James es Toni Shalifoe.
- Jenna Clause interpreta a Martha Blackburn.