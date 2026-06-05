Prime Video y la serie de suspenso que tienes que ver si te gustó Lost

the-wilds-1 La serie fue cancelada después de dos temporadas.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

La superviviencia pende de un hilo para un grupo de chicas adolescentes que están atrapadas en una isla desierta, tras un accidente de avión. A medida que aprenden más sobre las otras, se enfrentan y se unen, además de compartir los secretos que guardan y los traumas que han sufrido. Luego, descubren que lo que les está pasando es un elaborado experimento social.

La serie juega con idas y vueltas hacia el pasado. El presente de la serie está situado en una sala de interrogación en la cual un equipo investiga qué fue lo que sucedió y a partir de flashbacks conocemos la historia de estos complejos personajes.

the wilds La serie cuenta la historia de un grupo de chicas jóvenes cuyo avión se estrella y las deja varadas en una isla desierta.

Fatin es extrovertida y excéntrica. Sabe lo que quiere, dónde, cuándo y con quién. Se roba la mayoría de las risas con sus comentarios ingeniosos e inesperados. Rápidamente logra enfurecer a Toni, mecha corta para encenderse de enojo. Martha,es la “buena” del grupo. Es amante de los animales, vegetariana y con una filosofía de vida muy tranquila.

En la segunda temporada el drama aumenta al presentar más sujetos de estudio, una nueva isla con chicos adolescentes, que también deben sobrevivir bajo la mirada vigilante de quienes controlan todo.

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