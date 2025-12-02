Acaba de llegar la película de terror más vista de todos los tiempos

Al morir su esposa, siendo a la que amaba locamente, un joven príncipe del siglo XV, decide renunciar a Dios y todo lo relacionado con él, lo que hace que se acabe convirtiendo en vampiro. Con esta nueva forma, vaga a lo largo de los siglos.

Sin embargo, varios siglos más tarde, en el siglo XIX, en la ciudad de Londres, se encuentra a una mujer que se parece mucho a su futura esposa. Esto levanta los sentimientos enterrados del vampiro, que decide perseguir a esta mujer, haciendo que su destino quede sellado para siempre.

Apple TV: de qué trata la película Drácula

Vlad es un príncipe enamoradísimo de su princesa, Elisabeta, pero desafortunadamente es llamado a la guerra, por lo que reza para que Dios (Todopoderoso) cuide de ella mientras está lejos.

dracula Caleb Landry Jones. La rompe en el papel protagónico de Drácula.

Gana la batalla, defiende su reino, lamentablemente en el proceso su amada esposa muere así que culpa a “el gran señor” de abandonarlo, rebelándose contra su pastor y condenando su propia vida a la eternidad (exacto, el castigo por estar en contra de Dios es no tener derecho a morir, vagando solo por los siglos de los siglos, amén).

Como sea, pasan 400 años hasta que Jonathan Harker, un abogado parisino, cae en las garras del príncipe y éste lo convierte en su prisionero ya que, curiosamente, la prometida de Harker es el doppelgänger de Elisabeta y Vlad la quiere para él así que esto desencadena una serie de acontecimientos donde la iglesia se une a la búsqueda y caza del vampiro para detenerlo y salvar a la prometida de Jonathan.

Apple TV: reparto de la película Drácula

Caleb Landry Jones

Christoph Waltz

Tráiler de la película Drácula