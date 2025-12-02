Inicio Series y películas Apple TV
Acaba de llegar la película de terror más vista de todos los tiempos

Acaba de desembarcar la última y más grande estreno del 2025, la película de terror más vista de todos los tiempos. Una vuelta de tuerca a la historia más terrorífica del mundo

Pablo González
Christoph Waltz. En otro papel brillante, el talentoso actor, la rompe en Drácula. 

Apple TV acaba de estrenar la película de terror más vista de la historia, se trata de Drácula. Una versión renovada con el villano más viejo de la historia.

dracula1
Christoph Waltz. El talentoso actor es uno de los protagonistas de Drácula.

Drácula reinterpreta el mito del vampiro a través de una narrativa profundamente emocional, donde el amor trasciende el tiempo y la muerte. La historia sigue a un príncipe del siglo XV que, tras perder a su esposa, desafía a Dios y se transforma en vampiro.

Siglos después, en el Londres del siglo XIX, encuentra a una mujer que parece ser el reflejo de su amada perdida, iniciando una persecución que sellará su destino.

Al morir su esposa, siendo a la que amaba locamente, un joven príncipe del siglo XV, decide renunciar a Dios y todo lo relacionado con él, lo que hace que se acabe convirtiendo en vampiro. Con esta nueva forma, vaga a lo largo de los siglos.

Sin embargo, varios siglos más tarde, en el siglo XIX, en la ciudad de Londres, se encuentra a una mujer que se parece mucho a su futura esposa. Esto levanta los sentimientos enterrados del vampiro, que decide perseguir a esta mujer, haciendo que su destino quede sellado para siempre.

Apple TV: de qué trata la película Drácula

Vlad es un príncipe enamoradísimo de su princesa, Elisabeta, pero desafortunadamente es llamado a la guerra, por lo que reza para que Dios (Todopoderoso) cuide de ella mientras está lejos.

dracula
Caleb Landry Jones. La rompe en el papel protag&oacute;nico de Dr&aacute;cula.&nbsp;

Caleb Landry Jones. La rompe en el papel protagónico de Drácula.

Gana la batalla, defiende su reino, lamentablemente en el proceso su amada esposa muere así que culpa a “el gran señor” de abandonarlo, rebelándose contra su pastor y condenando su propia vida a la eternidad (exacto, el castigo por estar en contra de Dios es no tener derecho a morir, vagando solo por los siglos de los siglos, amén).

Como sea, pasan 400 años hasta que Jonathan Harker, un abogado parisino, cae en las garras del príncipe y éste lo convierte en su prisionero ya que, curiosamente, la prometida de Harker es el doppelgänger de Elisabeta y Vlad la quiere para él así que esto desencadena una serie de acontecimientos donde la iglesia se une a la búsqueda y caza del vampiro para detenerlo y salvar a la prometida de Jonathan.

Apple TV: reparto de la película Drácula

  • Caleb Landry Jones
  • Christoph Waltz

Tráiler de la película Drácula

Embed - DRÁCULA Tráiler Español Latino (2025)

