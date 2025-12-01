Anya Taylor-Joy es una de las actrices más talentosas y prolíficas de Hollywood y lo vuelve a demostrar en esta épica cinta, se trata de El hombre del norte y está en el catálogo de Apple TV.
Anya Taylor-Joy arrasa con la épica película más vista del mundo
El hombre del norte es un remolino de sensaciones que atrapa en la sed de venganza, perturba por lo explícito, seduce en la magia y el misticismo, asquea por lo salvaje y animal y empodera a través de lo femenino.
Amleth (Alexander Skarsgard) es un príncipe vikingo que, tras contemplar el asesinato de su padre jura vengarse del asesino y recuperar el trono que le es arrebatado.
Por supuesto la venganza no será cualquier cosa tratándose de vikingos y menos aún en esta película, pues no es solo la venganza, es un viaje, la historia de una vida que no resulta apasionante o grata, es una muestra del lado más salvaje y animal del ser humano. Con una fotografía sugerente e inmersiva, que cautiva y atrapa de forma hipnótica.
Los personajes son geniales. la reina Gudrun (Nicole Kidman): sorprendente, magnífica, impresionante; Olga (Anya Taylor-Joy): genial, hermosa, fuerte, decidida; Amleth (Alexander Skarsgard): animal, salvaje, todo un vikingo.
Apple TV: de qué trata la película El hombre del norte
Islandia, principios del siglo X. El pequeño príncipe nórdico Amleth ve como su padre el rey Horvendill (Ethan Hawke) es asesinado a manos del sanguinario Fjolnir (Claes Bang).
Ya entrado en la edad adulta (y con los rasgos de Alexander Skarsgard) emprende una misión de venganza en la que no se detendrá ante nada y ante nadie, dejando un pavoroso reguero de sangre a su paso.
El argumento se basa en una historia que aparece en Gesta Danorum (Historia de los daneses), una colección de tradiciones orales escrita hacia el año 1200 por Saxo Grammaticus.
Apple TV: reparto de la película El hombre del norte
- Alexander Skarsgard
- Anya Taylor-Joy
- Nicole Kidman.