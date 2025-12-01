Anya Taylor-Joy arrasa con la épica película más vista del mundo

Por supuesto la venganza no será cualquier cosa tratándose de vikingos y menos aún en esta película, pues no es solo la venganza, es un viaje, la historia de una vida que no resulta apasionante o grata, es una muestra del lado más salvaje y animal del ser humano. Con una fotografía sugerente e inmersiva, que cautiva y atrapa de forma hipnótica.

Los personajes son geniales. la reina Gudrun (Nicole Kidman): sorprendente, magnífica, impresionante; Olga (Anya Taylor-Joy): genial, hermosa, fuerte, decidida; Amleth (Alexander Skarsgard): animal, salvaje, todo un vikingo.

Apple TV: de qué trata la película El hombre del norte

Islandia, principios del siglo X. El pequeño príncipe nórdico Amleth ve como su padre el rey Horvendill (Ethan Hawke) es asesinado a manos del sanguinario Fjolnir (Claes Bang).

hombre Épica. La película El hombre del norte es una de las más vistas en Apple TV.

Ya entrado en la edad adulta (y con los rasgos de Alexander Skarsgard) emprende una misión de venganza en la que no se detendrá ante nada y ante nadie, dejando un pavoroso reguero de sangre a su paso.

El argumento se basa en una historia que aparece en Gesta Danorum (Historia de los daneses), una colección de tradiciones orales escrita hacia el año 1200 por Saxo Grammaticus.

Apple TV: reparto de la película El hombre del norte

Alexander Skarsgard

Anya Taylor-Joy

Nicole Kidman.

Tráiler de la película El hombre del norte