Está en Netflix y rompió records con una historia nunca antes vista

Poco importa que esta serie tenga mucha cantidad de capítulos, y es que lo que más llamó la atención de los suscriptores de Netflix, es que cada uno de ellos es una historia completamente distinta. Un detalle no menor es que esta oferta cuenta con varias escenas de sexo, violencia y lenguaje violento, por lo que no es apto para menores de edad dentro de la plataforma.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2016, y desde entonces, ha logrado convertirse en una de las ofertas más atrapantes y vistas de toda la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Black Mirror

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta icónica serie, Black Mirror centra su historia en: "Esta surrealista serie de antología repleta de historias retorcidas muestra los peores rasgos de la humanidad, sus grandes innovaciones y mucho más".

La serie trajo a Netflix un formato que nunca antes había sido recorrido, y a los suscriptores les encantó.

Reparto de Black Mirror, serie de Netfilx

Salma Hayek

Zazie Beetz

Aaron Paul

Danny Ramirez

Clara Rugaard

Auden Thornton

Paapa Essiedu

Josh Hartnett

Rob Delaney

Ben Barnes

Rory Kulkin

Myha'la Herrold

