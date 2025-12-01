Netflix ofrece un catálogo de series y películas, con opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado convertirse en una de las historias con más reproducciones de toda la historia dentro de la plataforma, haciéndolo con un relato muy corto e intenso, sin continuidad entre los capítulos y no apta para menores de edad: Black Mirror.
Está en Netflix y rompió records con una historia nunca antes vista
La serie se convirtió en una de las más exitosas de todo Netflix, con un formato de muchos capítulos, pero que no superan la media hora
Las producciones británicas subieron notablemente su valoración dentro del catálogo de series y películas de Netflix, al momento de lanzar esta serie que fue una sensación mundial, siendo premiada y de las más reproducidas de la historia. Esta serie no puede ser catalogada como un género en tal, porque cada uno de sus capítulos te llevará a rondar por historias que no tienen nada que ver con las anteriores.
Estamos frente a un Sci-Fi, considerado como uno de los más icónicos de todas las plataformas de streaming, y es que el éxito en reproducciones, llevó a que esta serie tenga 7 temporadas. Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, no, solo aparece como una de las líderes en su género, sino también como una de las más recomendadas para ver, con críticas de excelencia.
Poco importa que esta serie tenga mucha cantidad de capítulos, y es que lo que más llamó la atención de los suscriptores de Netflix, es que cada uno de ellos es una historia completamente distinta. Un detalle no menor es que esta oferta cuenta con varias escenas de sexo, violencia y lenguaje violento, por lo que no es apto para menores de edad dentro de la plataforma.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2016, y desde entonces, ha logrado convertirse en una de las ofertas más atrapantes y vistas de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Black Mirror
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta icónica serie, Black Mirror centra su historia en: "Esta surrealista serie de antología repleta de historias retorcidas muestra los peores rasgos de la humanidad, sus grandes innovaciones y mucho más".
La serie trajo a Netflix un formato que nunca antes había sido recorrido, y a los suscriptores les encantó.
Reparto de Black Mirror, serie de Netfilx
- Salma Hayek
- Zazie Beetz
- Aaron Paul
- Danny Ramirez
- Clara Rugaard
- Auden Thornton
- Paapa Essiedu
- Josh Hartnett
- Rob Delaney
- Ben Barnes
- Rory Kulkin
- Myha'la Herrold
Dónde ver la serie Black Mirror, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Black Mirror se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Black Mirror se puede ver en Netflix.
- España: la serie Black Mirror se puede ver en Netflix.