Mark Wahlberg brilla en una impactante película de acción basada en hechos reales

La vida de 126 personas que se encontraban en el lugar se encuentra en riesgo y la ayuda parece muy lejana. Es el momento en que surgen héroes y leyendas.

Apple TV: de qué trata la película Horizonte profundo

Basada en hechos reales, Horizonte profundo cuenta los acontecimientos sucedido en la Deepwater Horizon, una plataforma petrolera situada a 60 kilómetros de la costa de Louisiana, en medio del Golfo de México.

horizonte1 Mark Wahlberg. Junto a un gran reparto interpretan la película Horizonte profundo.

La cinta sigue al personaje de Mike Williams (Mark Wahlberg), un hombre felizmente casado y padre de una niña pequeña, que se verá en medio de la catástrofe cuando el 20 de abril de 2010 ocurrió una explosión en la plataforma ocasionando un grave incendio. Dos días después, todo el lugar se hundía en el mar.

La tragedia cobró la vida de once trabajadores y causó uno de los daños al medio ambiente más graves de la historia al derramar cinco millones de barriles de crudo en las aguas del Golfo de México, provocando grandes daños en el ecosistema marino.

Apple TV: reparto de la película Horizonte profundo

Mark Wahlberg

Kurt Russell

John Malkovich

Gina Rodriguez

Dylan O'Brien

Kate Hudson

Tráiler de la película Horizonte profundo