Mark Wahlberg brilla en una impactante película de acción basada en hechos reales

Apple TV tiene un amplio y entretenido catálogo de series y películas, entre las que se destacan la impactante película con Mark Wahlberg basada en hechos reales, se trata de Horizonte profundo.
Mark Wahlberg brilla en una impactante película basada en crudos hechos reales, una historia donde los héroes anónimos aparecen
La película Horizonte profundo es un drama que fácilmente puede inscribirse en este género, aunque no es una historia de ficción, está basada en escalofriantes hechos reales.
20 de abril del 2010, Golfo de México, la Deepwater Horizon, una plataforma petrolífera semisumergible de posicionamiento rápido de aguas ultra-profundas dedicada a perforar pozos petrolíferos en el subsuelo marino, dejando todo listo para que otro equipo sustrajera el hidrocarburo, sufrió una explosión que dejaría libre tal cantidad de petróleo como para ser considerado el peor desastre de su tipo en costas norteamericanas.
La vida de 126 personas que se encontraban en el lugar se encuentra en riesgo y la ayuda parece muy lejana. Es el momento en que surgen héroes y leyendas.
Apple TV: de qué trata la película Horizonte profundo
Basada en hechos reales, Horizonte profundo cuenta los acontecimientos sucedido en la Deepwater Horizon, una plataforma petrolera situada a 60 kilómetros de la costa de Louisiana, en medio del Golfo de México.
La cinta sigue al personaje de Mike Williams (Mark Wahlberg), un hombre felizmente casado y padre de una niña pequeña, que se verá en medio de la catástrofe cuando el 20 de abril de 2010 ocurrió una explosión en la plataforma ocasionando un grave incendio. Dos días después, todo el lugar se hundía en el mar.
La tragedia cobró la vida de once trabajadores y causó uno de los daños al medio ambiente más graves de la historia al derramar cinco millones de barriles de crudo en las aguas del Golfo de México, provocando grandes daños en el ecosistema marino.
Apple TV: reparto de la película Horizonte profundo
- Mark Wahlberg
- Kurt Russell
- John Malkovich
- Gina Rodriguez
- Dylan O'Brien
- Kate Hudson