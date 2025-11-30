Inicio Series y películas Netflix
Streaming

La película más subida de tono que acaba de llegar a Netflix y está calentando la pantalla

El regreso a Netflix de un clásico de culto nominado a los premios Oscar que cautiva a fans de series y películas con su estilo oscuro y provocador

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La película de Netflix que acaba de estrenarse y es una de las más subidas de tono de la historia. 

La película de Netflix que acaba de estrenarse y es una de las más subidas de tono de la historia. 

Terciopelo azul llegó a Netflix el 28 de noviembre de 2025 y volvió a despertar interés entre los amantes de las series y películas con estética oscura y narrativa inquietante. El clásico de 1986, dirigido por David Lynch, fusiona crimen, drama, misterio y suspenso en una historia subida de tono que sigue atrapando por su atmósfera perturbadora.

La película fue celebrada por la crítica y obtuvo una nominación en los premios Oscar a Mejor Dirección en 1987. The Guardian la describió como erótica, neurótica y bizarra, mientras que The New York Times destacó que es impredecible y única, una obra imposible de comparar con cualquier otra.

Con su regreso en Netflix, Terciopelo azul se posiciona nuevamente entre las series y películas más comentadas por su estilo provocador y visualmente poderoso. Es una experiencia ideal para quienes buscan obras intensas, simbólicas y marcadas por el sello inconfundible de David Lynch.

terciopelo azul (1)
La pel&iacute;cula Terciopelo azul es una de las producciones m&aacute;s subidas de tono de la historia y acaba de estrenar en Netflix.&nbsp;

La película Terciopelo azul es una de las producciones más subidas de tono de la historia y acaba de estrenar en Netflix.

Netflix: de qué trata la película Terciopelo azul

La sinopsis oficial sobre la película Terciopelo azul versa: “Un hombre inocente termina pegado a un misterioso asesinato que involucra a una sensual cantante de club nocturno y a un peligroso secuestrador”.

Una mañana, Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan), después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía, donde le atiende el detective Williams (George Dickerson), que es vecino suyo.

terciopelo azul (2)
Terciopelo azul es una pel&iacute;cula dirigida por David Lynch, quien fue nominado a los Premios Oscar.

Terciopelo azul es una película dirigida por David Lynch, quien fue nominado a los Premios Oscar.

Allí comienza una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte.

Netflix: tráiler de la película Terciopelo azul

Embed - Terciopelo azul | Tráiler español VOSE | Avalon

Reparto de Terciopelo azul, película de Netflix

  • Kyle MacLachlan (Jeffrey Beaumont)
  • Isabella Rossellini (Dorothy Vallens)
  • Dennis Hopper (Frank Booth)
  • Laura Dern (Sandy Williams)
  • Hope Lange (Mrs. Williams)
  • Priscilla Pointer (Mrs. Beaumont)
  • George Dickerson (Detective Williams)
  • Frances Bay (Aunt Barbara)
  • Ken Stovitz (Mike)
  • Brad Dourif (Raymond)

Dónde ver la película Terciopelo azul, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Terciopelo azul se puede ver en Netflix, Movistar TV y Mubi.
  • Estados Unidos: la película Terciopelo azul (Blue Velvet) se puede ver en Hoopla y Fubo.
  • España: la película Terciopelo azul se puede ver en Filmin.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar