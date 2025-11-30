La película más subida de tono que acaba de llegar a Netflix y está calentando la pantalla

La película fue celebrada por la crítica y obtuvo una nominación en los premios Oscar a Mejor Dirección en 1987. The Guardian la describió como erótica, neurótica y bizarra, mientras que The New York Times destacó que es impredecible y única, una obra imposible de comparar con cualquier otra.

Con su regreso en Netflix, Terciopelo azul se posiciona nuevamente entre las series y películas más comentadas por su estilo provocador y visualmente poderoso. Es una experiencia ideal para quienes buscan obras intensas, simbólicas y marcadas por el sello inconfundible de David Lynch.