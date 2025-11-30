Terciopelo azul llegó a Netflix el 28 de noviembre de 2025 y volvió a despertar interés entre los amantes de las series y películas con estética oscura y narrativa inquietante. El clásico de 1986, dirigido por David Lynch, fusiona crimen, drama, misterio y suspenso en una historia subida de tono que sigue atrapando por su atmósfera perturbadora.
La película más subida de tono que acaba de llegar a Netflix y está calentando la pantalla
El regreso a Netflix de un clásico de culto nominado a los premios Oscar que cautiva a fans de series y películas con su estilo oscuro y provocador
La película fue celebrada por la crítica y obtuvo una nominación en los premios Oscar a Mejor Dirección en 1987. The Guardian la describió como erótica, neurótica y bizarra, mientras que The New York Times destacó que es impredecible y única, una obra imposible de comparar con cualquier otra.
Con su regreso en Netflix, Terciopelo azul se posiciona nuevamente entre las series y películas más comentadas por su estilo provocador y visualmente poderoso. Es una experiencia ideal para quienes buscan obras intensas, simbólicas y marcadas por el sello inconfundible de David Lynch.
Netflix: de qué trata la película Terciopelo azul
La sinopsis oficial sobre la película Terciopelo azul versa: “Un hombre inocente termina pegado a un misterioso asesinato que involucra a una sensual cantante de club nocturno y a un peligroso secuestrador”.
Una mañana, Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan), después de visitar a su padre en el hospital, encuentra entre unos arbustos una oreja humana. La guarda en una bolsa de papel y la lleva a la comisaría de policía, donde le atiende el detective Williams (George Dickerson), que es vecino suyo.
Allí comienza una misteriosa intriga que desvelará extraños sucesos acontecidos en una pequeña localidad de Carolina del Norte.
Netflix: tráiler de la película Terciopelo azul
Reparto de Terciopelo azul, película de Netflix
- Kyle MacLachlan (Jeffrey Beaumont)
- Isabella Rossellini (Dorothy Vallens)
- Dennis Hopper (Frank Booth)
- Laura Dern (Sandy Williams)
- Hope Lange (Mrs. Williams)
- Priscilla Pointer (Mrs. Beaumont)
- George Dickerson (Detective Williams)
- Frances Bay (Aunt Barbara)
- Ken Stovitz (Mike)
- Brad Dourif (Raymond)
Dónde ver la película Terciopelo azul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Terciopelo azul se puede ver en Netflix, Movistar TV y Mubi.
- Estados Unidos: la película Terciopelo azul (Blue Velvet) se puede ver en Hoopla y Fubo.
- España: la película Terciopelo azul se puede ver en Filmin.