Netflix apuesta a las grandes producciones de series y películas turcas, entre las cuales se encuentra la romántica película turca más vista de la historia, se trata de La canción del corazón.
Netflix es un éxito mundial con la romántica película turca más vista de la historia
Las películas románticas turcas son de las preferidas por el gran público argentino y latinoamericano en Netflix, esta es una de las más vista de la historia
La canción del corazón, una cinta romántica que se mueve entre el drama y la comedia, pero a los amantes de este género les gustará saber que este filme, dirigido por Soner Caner y que tiene a la música como hilo conductor, es una divertida propuesta que cuenta con personajes excéntricos y poco convencionales y cuyo bonito final dejará al público con una sonrisa en la cara.
Un viaje cargado de romance, comunidad y amor frente a las adversidades.
Mientras canta en una boda que implosiona, un músico nómada se enamora de la novia, que tiene problemas con su familia. Ahora, él debe salvarle la vida.
Netflix: de qué trata la película La canción del corazón
La reseña de la película turca La canción del corazón cuenta que en el día de su boda, la risueña pero irreverente Sumbul (Hazar Erguclu) conoce a Piroz (Erkan Kolcak Kostendil), un músico gitano: ambos se enamoran a primera vista.
La ceremonia sale mal cuando el prometido descubre que su futura novia no es virgen y la regresa con su padre, quien planea matarla debido a la vergüenza que ha traído a la familia.
Piroz le pide a su familia que lo ayuden a salvarla, aun cuando puede resultar peligroso para todos.
Haciendo honor a su nombre, la música es esencial para la historia, con muy buenos resultados: además de un plano secuencia al inicio que nos presenta la divertida vida de los gitanos, la forma en la cual Sumbul y Piroz se enamoran es a través de una tonada que se convierte en su forma de expresar amor.
Netflix: reparto de la película La canción del corazón
- Erkan Kolcak Kostendil
- Hazar Ergucu
- Bulent Emin Yarar
Tráiler de la película La canción del corazón
Dónde ver la película La canción del corazón, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La canción del corazón se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La canción del corazón no se puede ver en Netflix.
- España: la película La canción del corazón se puede ver en Netflix.