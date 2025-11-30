Netflix es un éxito mundial con la romántica película turca más vista de la historia

Mientras canta en una boda que implosiona, un músico nómada se enamora de la novia, que tiene problemas con su familia. Ahora, él debe salvarle la vida.

Netflix: de qué trata la película La canción del corazón

La reseña de la película turca La canción del corazón cuenta que en el día de su boda, la risueña pero irreverente Sumbul (Hazar Erguclu) conoce a Piroz (Erkan Kolcak Kostendil), un músico gitano: ambos se enamoran a primera vista.

La ceremonia sale mal cuando el prometido descubre que su futura novia no es virgen y la regresa con su padre, quien planea matarla debido a la vergüenza que ha traído a la familia.

Erkan Kolcak Kostendil y Hazar Ergucu. Son los dos grandes protagonistas de la película La canción del corazón.

Piroz le pide a su familia que lo ayuden a salvarla, aun cuando puede resultar peligroso para todos.

Haciendo honor a su nombre, la música es esencial para la historia, con muy buenos resultados: además de un plano secuencia al inicio que nos presenta la divertida vida de los gitanos, la forma en la cual Sumbul y Piroz se enamoran es a través de una tonada que se convierte en su forma de expresar amor.

Netflix: reparto de la película La canción del corazón

Erkan Kolcak Kostendil

Hazar Ergucu

Bulent Emin Yarar

Tráiler de la película La canción del corazón

Dónde ver la película La canción del corazón, según la zona geográfica