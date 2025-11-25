Inicio Series y películas Liam Neeson
Liam Neeson dejó las balas y la acción por la comedia más disparatada del 2025

Liam Neeson sorprende con la película más taquillera del 2025, en un papel que no nos tiene acostumbrados. El remake de un gran clásico del cine mundial

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Otra faceta. Liam Neeson dejó las balas y la acción por las risas en ¿Y dónde está el policía?

Apple TV acaba de estrenar la película con Liam Neeson que está rompiendo las taquillas, el remake más loco y disparatado de la historia, se trata de ¿Y dónde está el policía?, sucesora de La pistola desnuda.

Risas por doquier. En un papel poco convencional, Liam Neeson brilla con el remake más visto de la historia.

Después de más de tres décadas, el clásico del humor paródico regresa a la gran pantalla con ¿Y dónde está el policía? (2025). Esta nueva entrega, dirigida por Akiva Schaffer, revive el espíritu de la saga que inmortalizó a Leslie Nielsen como el inigualable teniente Frank Drebin.

En esta ocasión, el protagonismo recae sobre Liam Neeson, quien asume el reto de encarnar a Frank Drebin Jr., heredero de un apellido que simboliza lo mejor del cine cómico absurdo.

El teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) coge el relevo de su legendario padre en la lucha contra el crimen, decidido a estar a la altura del apellido… aunque no siempre sepa cómo.

Con una torpeza entrañable, una valentía más accidental que heroica y un sentido del deber algo confuso, Drebin Jr. se ve envuelto en una peligrosa conspiración global que amenaza con destruir la paz mundial.

Entre divertidos malentendidos, persecuciones tan caóticas como absurdas, y el uso de gadgets tan inútiles como extravagantes, solo él puede salvar el mundo.

Apple TV: de qué trata la película ¿Y dónde está el policía?

La historia sigue a Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), un detective que se enfrenta a una conspiración tecnológica a gran escala. A su lado estarán Beth Davenport, Ed Hocken Jr. y un excéntrico grupo de aliados y villanos que provocan situaciones desbordadas de humor físico, gags visuales, chistes de doble sentido y enredos imposibles.

¿Y dónde está el policía? El remake de La pistola desnuda, esta vez interpretada por el gran Liam Neeson.

La esencia se mantiene intacta: un héroe que, pese a su aparente seriedad, se ve arrastrado por la torpeza y la mala suerte, generando carcajadas en cada escena.

Apple TV: reparto de la película ¿Y dónde está el policía?

  • Liam Neeson
  • Pamela Anderson
  • Paul Walter Hauser
  • Kevin Durand
  • Danny Huston

Tráiler de la película ¿Y dónde está el policía?

Embed - The Naked Gun | Official Teaser Trailer (2025 Movie) - Liam Neeson, Pamela Anderson

