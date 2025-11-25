Liam Neeson dejó las balas y la acción por la comedia más disparatada del 2025

El teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) coge el relevo de su legendario padre en la lucha contra el crimen, decidido a estar a la altura del apellido… aunque no siempre sepa cómo.

Con una torpeza entrañable, una valentía más accidental que heroica y un sentido del deber algo confuso, Drebin Jr. se ve envuelto en una peligrosa conspiración global que amenaza con destruir la paz mundial.

Entre divertidos malentendidos, persecuciones tan caóticas como absurdas, y el uso de gadgets tan inútiles como extravagantes, solo él puede salvar el mundo.

Apple TV: de qué trata la película ¿Y dónde está el policía?

La historia sigue a Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), un detective que se enfrenta a una conspiración tecnológica a gran escala. A su lado estarán Beth Davenport, Ed Hocken Jr. y un excéntrico grupo de aliados y villanos que provocan situaciones desbordadas de humor físico, gags visuales, chistes de doble sentido y enredos imposibles.

pistola1 ¿Y dónde está el policía? El remake de La pistola desnuda, esta vez interpretada por el gran Liam Neeson.

La esencia se mantiene intacta: un héroe que, pese a su aparente seriedad, se ve arrastrado por la torpeza y la mala suerte, generando carcajadas en cada escena.

Apple TV: reparto de la película ¿Y dónde está el policía?

Liam Neeson

Pamela Anderson

Paul Walter Hauser

Kevin Durand

Danny Huston

Tráiler de la película ¿Y dónde está el policía?