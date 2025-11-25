Apple TV acaba de estrenar la película con Liam Neeson que está rompiendo las taquillas, el remake más loco y disparatado de la historia, se trata de ¿Y dónde está el policía?, sucesora de La pistola desnuda.
Liam Neeson dejó las balas y la acción por la comedia más disparatada del 2025
Liam Neeson sorprende con la película más taquillera del 2025, en un papel que no nos tiene acostumbrados. El remake de un gran clásico del cine mundial
Después de más de tres décadas, el clásico del humor paródico regresa a la gran pantalla con ¿Y dónde está el policía? (2025). Esta nueva entrega, dirigida por Akiva Schaffer, revive el espíritu de la saga que inmortalizó a Leslie Nielsen como el inigualable teniente Frank Drebin.
En esta ocasión, el protagonismo recae sobre Liam Neeson, quien asume el reto de encarnar a Frank Drebin Jr., heredero de un apellido que simboliza lo mejor del cine cómico absurdo.
El teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) coge el relevo de su legendario padre en la lucha contra el crimen, decidido a estar a la altura del apellido… aunque no siempre sepa cómo.
Con una torpeza entrañable, una valentía más accidental que heroica y un sentido del deber algo confuso, Drebin Jr. se ve envuelto en una peligrosa conspiración global que amenaza con destruir la paz mundial.
Entre divertidos malentendidos, persecuciones tan caóticas como absurdas, y el uso de gadgets tan inútiles como extravagantes, solo él puede salvar el mundo.
Apple TV: de qué trata la película ¿Y dónde está el policía?
La historia sigue a Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), un detective que se enfrenta a una conspiración tecnológica a gran escala. A su lado estarán Beth Davenport, Ed Hocken Jr. y un excéntrico grupo de aliados y villanos que provocan situaciones desbordadas de humor físico, gags visuales, chistes de doble sentido y enredos imposibles.
La esencia se mantiene intacta: un héroe que, pese a su aparente seriedad, se ve arrastrado por la torpeza y la mala suerte, generando carcajadas en cada escena.
Apple TV: reparto de la película ¿Y dónde está el policía?
- Liam Neeson
- Pamela Anderson
- Paul Walter Hauser
- Kevin Durand
- Danny Huston
Tráiler de la película ¿Y dónde está el policía?