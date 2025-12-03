Boca le ganó a Gimnasia y es campeón del torneo de Reserva

El estadio Florencio Sola, de Banfield, fue el escenario elegido para la final del torneo de Reserva. Allí Boca venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata a través de la tanda de penales y sumó un nuevo título a sus vitrinas.
El estadio Florencio Sola, de Banfield, fue el escenario elegido para la final del torneo de Reserva. Allí Boca venció a Gimnasia y Esgrima de La Plata a través de la tanda de penales y sumó un nuevo título a sus vitrinas.
A lo largo de los 120 minutos reglamentarios los equipos no lograron sacarse diferencias. Tras el 2-2 en el marcador, el duelo se definió en la tanda de penales. Allí el Xeneize fue más efectivo (se impuso 4-1) y dio la vuelta olímpica en la casa del Taladro. De esta manera volvió a conquistar el título en la categoría luego de tres años (el último había sido en 2022).
Boca fue, desde los primeros minutos, quien intentó adueñarse de la posesión de la pelota. Pese a eso, y a que Gimnasia esperaba replegado para salir de contra, el Lobo fue quien tuvo la primera. Santiago Villarreal desbordó por izquierda, llegó al fondo y tiró un centro hacia atrás.
Santino López, a la altura del punto penal, controló con el pecho y definió de aire con la pierna zurda. La pelota entró pegada al palo derecho de Leandro Brey, que poco pudo hacer para evitar la apertura del marcador cuando el reloj marcaba diez minutos.
Poco a poco, el Xeneize fue buscando remontar en el marcador. A los 13' un tiro libre de Santiago Zampieri se fue cerca del ángulo izquierdo y más tarde, a los 23', un cabezazo de Valentino Simoni dio en el travesaño.
Pese a la buena intención del equipo de Mariano Herrón, Boca se fue en desventaja al entretiempo y tuvo que esperar al complemento para encontrar la igualdad. A los 57 minutos una gran jugada individual de Aranda por izquierda culminó con el centro al segundo palo para la llegada de Flores. Tras una atajada espectacular del arquero de Gimnasia, y de una serie de rebotes, la pelota le quedó a Simoni, que decretó el 1-1 con el que culminó el tiempo reglamentario.
Con el nerviosismo que supone jugar el tiempo extra de una final, el primer tiempo del alargue mostró imprecisiones en ambos equipos. Cuando el reloj marcaba 11 minutos, Boca dio el golpe sobre la mesa.
Bianco realizó una tremenda apilada por el sector derecho del ataque del Xeneize, ingresó al área y la tocó atrás para la llegada de Flores. Este con el botín de su pie derecho, y ante el desesperado intento del arquero rival, puso el 2-1 con el que terminó la primera parte.
Pese a la euforia del público Xeneize, Gimnasia salió con todo en el complemento y consiguió rápidamente la igualdad. Tan solo transcurrieron 15 segundos antes de que Troncoso sacara un violento remate que se coló en el ángulo izquierdo de Brey. Los minutos pasaron, el marcador no se movió y el campeón del torneo de Reserva se definió a través de la tanda de penales.
