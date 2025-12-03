Boca le ganó a Gimnasia y es campeón del torneo de Reserva

Santino López, a la altura del punto penal, controló con el pecho y definió de aire con la pierna zurda. La pelota entró pegada al palo derecho de Leandro Brey, que poco pudo hacer para evitar la apertura del marcador cuando el reloj marcaba diez minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996349696579670144&partner=&hide_thread=false EL LOBO GOLPEÓ PRIMERO: Santino López estuvo atento en el área y marcó el 1-0 de Gimnasia vs. Boca en la Final del #TorneoProyección.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/210tIJTtPt — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2025

Poco a poco, el Xeneize fue buscando remontar en el marcador. A los 13' un tiro libre de Santiago Zampieri se fue cerca del ángulo izquierdo y más tarde, a los 23', un cabezazo de Valentino Simoni dio en el travesaño.

Pese a la buena intención del equipo de Mariano Herrón, Boca se fue en desventaja al entretiempo y tuvo que esperar al complemento para encontrar la igualdad. A los 57 minutos una gran jugada individual de Aranda por izquierda culminó con el centro al segundo palo para la llegada de Flores. Tras una atajada espectacular del arquero de Gimnasia, y de una serie de rebotes, la pelota le quedó a Simoni, que decretó el 1-1 con el que culminó el tiempo reglamentario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996365975663305122&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Valentino Simoni siguió la jugada a la perfección y aprovechó el rebote para marcar el 1-1 entre Boca y Gimnasia en la Final del #TorneoProyección.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/xusj6eiI0q — SportsCenter (@SC_ESPN) December 3, 2025

Boca y Gimnasia, 2-2 en el alargue

Con el nerviosismo que supone jugar el tiempo extra de una final, el primer tiempo del alargue mostró imprecisiones en ambos equipos. Cuando el reloj marcaba 11 minutos, Boca dio el golpe sobre la mesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996379502339916075&partner=&hide_thread=false LO DIO VUELTA EL XENEIZE: Bianco armó una GRAN JUGADA y asistió a Flores para el 2-1 de Boca ante Gimnasia en la Final del #TorneoProyección.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FU7rpB0Zj5 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

Bianco realizó una tremenda apilada por el sector derecho del ataque del Xeneize, ingresó al área y la tocó atrás para la llegada de Flores. Este con el botín de su pie derecho, y ante el desesperado intento del arquero rival, puso el 2-1 con el que terminó la primera parte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996381395145351675&partner=&hide_thread=false ¡¡ES UN PARTIDAZO EN EL FLORENCIO SOLA!! GIMNASIA SACÓ DEL MEDIO Y TRONCOSO MARCÓ UN GOLAZO DE LARGA DISTANCIA PARA EL 2-2 ANTE BOCA EN LA FINAL DEL #TORNEOPROYECCIÓN. ¡UNA PINTURITA!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6fS7B67M0m — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

Pese a la euforia del público Xeneize, Gimnasia salió con todo en el complemento y consiguió rápidamente la igualdad. Tan solo transcurrieron 15 segundos antes de que Troncoso sacara un violento remate que se coló en el ángulo izquierdo de Brey. Los minutos pasaron, el marcador no se movió y el campeón del torneo de Reserva se definió a través de la tanda de penales.

Boca fue más efectivo y se impuso en los penales

Para Boca (4)

Mendía: convirtió

Mendieta: convirtió

Flores: convirtió

Herrera: convirtió

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1996389202401829292&partner=&hide_thread=false EL DE LOS GOLES IMPORTANTES: Jagger Herrera convirtió y le dio el título del #TorneoProyección 2025 a Boca vs. Gimnasia.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tkJOQNWEg1 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 4, 2025

Para Gimnasia (1)