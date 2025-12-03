El Abierto del Oeste 2025 de golf ya está en marcha en el Club de Campo Mendoza

golf oeste 2 Gentileza Club de Campo Mendoza

Para las 8 de este jueves está prevista la salida del primer grupo y a las 13.30 será la última salida desde el tee del hoyo uno de una cancha considerada entre las mejores del país y en la que se espera una gran afluencia de público.

Los mejores de la Orden de Mérito del Tour de Profesional de Golf Argentino y los más destacados aficionados de Mendoza estarán compitiendo el fin de semana en el certamen que se juega a 72 hoyos.

El Abierto del Oeste reafirma su lugar en el calendario nacional gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.

Los horarios de salida de este jueves en el Abierto del Oeste

Los 10 primeros de la Orden de Mérito del TPG

1) Franco Romero 1559.00

2) César Costilla 1279.25

3) Andrés Gallegos 1252.00

4) Franco Scorzato 1216.50

5) Maxi Godoy 1068.00

6) Fabián Gómez 1016.00

7) Joaquín Ludueña 954.40

8) Ezequiel Beloqui 834.00

9) Augusto Núñez 812.50

10) Leandro Marelli 769.26

Cronograma del Abierto del Oeste de golf