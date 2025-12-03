El Abierto del Oeste 2025 de golf ya está en marcha en el Club de Campo Mendoza

El Abierto del Oeste, uno de los eventos más importantes más importantes del calendario del golf nacional, comenzará este jueves en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza donde se llevó a cabo el Pro Am.
Mauro Báez, profesional, junto a Javier Cattáneo, Diego Lorenzo y Rodrigo Sayavedra fueron los ganadores en desempate automático ya que su score de 57 golpes fue igualado por el uruguayo Juan Álvarez, Santiago Villarreal, Emiliano Del Campo y Nicolás Di Capua.
Los jugadores aficionados locales compartieron tee, fairways y emociones con profesionales en un clima único de camaradería y competencia que sirvió de inicio a una semana inolvidable con los grandes referentes del golf nacional.
Para las 8 de este jueves está prevista la salida del primer grupo y a las 13.30 será la última salida desde el tee del hoyo uno de una cancha considerada entre las mejores del país y en la que se espera una gran afluencia de público.
Los mejores de la Orden de Mérito del Tour de Profesional de Golf Argentino y los más destacados aficionados de Mendoza estarán compitiendo el fin de semana en el certamen que se juega a 72 hoyos.
El Abierto del Oeste reafirma su lugar en el calendario nacional gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.
Los horarios de salida de este jueves en el Abierto del Oeste