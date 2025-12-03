Inicio Ovación Polideportivo Golf
El Abierto del Oeste 2025 de golf ya está en marcha en el Club de Campo Mendoza

El Abierto del Oeste, uno de los eventos más importantes más importantes del calendario del golf nacional, comenzará en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Abierto del Oeste finalizará el domingo.

Gentileza Club de Campo Mendoza

El Abierto del Oeste, uno de los eventos más importantes más importantes del calendario del golf nacional, comenzará este jueves en la cancha de 18 hoyos del Club de Campo Mendoza donde se llevó a cabo el Pro Am.

Mauro Báez, profesional, junto a Javier Cattáneo, Diego Lorenzo y Rodrigo Sayavedra fueron los ganadores en desempate automático ya que su score de 57 golpes fue igualado por el uruguayo Juan Álvarez, Santiago Villarreal, Emiliano Del Campo y Nicolás Di Capua.

pro am
Los ganadores del Pro Am del Abierto del Oeste, en el Club de Campo Mendoza.

Los jugadores aficionados locales compartieron tee, fairways y emociones con profesionales en un clima único de camaradería y competencia que sirvió de inicio a una semana inolvidable con los grandes referentes del golf nacional.

golf oeste 2

Para las 8 de este jueves está prevista la salida del primer grupo y a las 13.30 será la última salida desde el tee del hoyo uno de una cancha considerada entre las mejores del país y en la que se espera una gran afluencia de público.

Los mejores de la Orden de Mérito del Tour de Profesional de Golf Argentino y los más destacados aficionados de Mendoza estarán compitiendo el fin de semana en el certamen que se juega a 72 hoyos.

Embed - Club De Campo Mendoza on Instagram: " ProAm – Abierto del Oeste 2025 Vivimos una jornada única donde nuestros jugadores amateurs tuvieron la oportunidad de compartir la cancha con profesionales en el tradicional ProAm, una experiencia que marca el inicio de una semana a puro golf en el Club de Campo Mendoza. El Abierto del Oeste 2025 ya está en marcha y nos preparamos para recibir a los máximos exponentes del golf argentino en una edición que promete grandes momentos. Agradecemos a todos los sponsors que hacen posible este evento. ¡Que comience una gran semana de golf!"
View this post on Instagram

El Abierto del Oeste reafirma su lugar en el calendario nacional gracias al apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza y empresas privadas como Grupo América.

Los horarios de salida de este jueves en el Abierto del Oeste

Los 10 primeros de la Orden de Mérito del TPG

  • 1) Franco Romero 1559.00
  • 2) César Costilla 1279.25
  • 3) Andrés Gallegos 1252.00
  • 4) Franco Scorzato 1216.50
  • 5) Maxi Godoy 1068.00
  • 6) Fabián Gómez 1016.00
  • 7) Joaquín Ludueña 954.40
  • 8) Ezequiel Beloqui 834.00
  • 9) Augusto Núñez 812.50
  • 10) Leandro Marelli 769.26

Cronograma del Abierto del Oeste de golf

  • Jueves 4/12 – Torneo profesionales / Torneo aficionados
  • Viernes 5/12 – Profesionales (día de corte) / Aficionados (día de corte)
  • Sábado 6/12 – Profesionales / Aficionados / Torneo categoría con hándicap
  • Domingo 7/12 – Jornadas finales: profesionales y aficionados

