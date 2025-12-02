El Mendoza Golf Tour 2025 coronó en La Vacherie al ganador de la temporada

mendoza golf tour 1 El Mendoza Golf Tour tuvo su cierre en La Vacherie Country Golf.

En el certamen organizado por GB Golf & Travel, y auspiciado por Grupo América, De la Reta hizo un score de 67 golpes (5 bajo par) fue el mejor del certamen y así se quedo con el premio del viaje a Floria para ver uno de los torneos más importantes del PGA Tour, el Arnold Palmer Invitational, que se disputará del 5 al 8 de marzo del 2026.

mendoza golf tour 2

Unos 500 jugadores participaron del Mendoza Golf Tour que este año se jugo en las canchas del Club de Campo Mendoza, La Vacherie (2 etapas), Mendoza Norte y El Nevado (San Rafael) para clasificar a los mejores a la etapa final.