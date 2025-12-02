El Mendoza Golf Tour 2025 coronó en La Vacherie al ganador de la temporada

Finalizó en La Vacherie Country Golf la 4ta edición del Mendoza Golf Tour en el que Adolfo De la Reta se coronó como el ganador del premio mayor y viajará a Estados Unidos el año próximo.
En el certamen organizado por GB Golf & Travel, y auspiciado por Grupo América, De la Reta hizo un score de 67 golpes (5 bajo par) fue el mejor del certamen y así se quedo con el premio del viaje a Floria para ver uno de los torneos más importantes del PGA Tour, el Arnold Palmer Invitational, que se disputará del 5 al 8 de marzo del 2026.
Unos 500 jugadores participaron del Mendoza Golf Tour que este año se jugo en las canchas del Club de Campo Mendoza, La Vacherie (2 etapas), Mendoza Norte y El Nevado (San Rafael) para clasificar a los mejores a la etapa final.
Ganador: Adolfo De La Reta
Mejor Gross: Valentina Macarrón 72
