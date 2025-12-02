Inicio Ovación Polideportivo Golf
Golf

El Mendoza Golf Tour 2025 coronó en La Vacherie al ganador de la temporada

Finalizó en La Vacherie Country Golf la 4ta edición del Mendoza Golf Tour en el que Adolfo De la Reta se coronó como el ganador del premio mayor y viajará a Estados Unidos el año próximo.

Por UNO
De la Reta fue el ganador.

De la Reta fue el ganador.

Finalizó en La Vacherie Country Golf la 4ta edición del Mendoza Golf Tour en el que Adolfo De la Reta se coronó como el ganador del premio mayor y viajará a Estados Unidos el año próximo.

mendoza golf tour 1
El Mendoza Golf Tour tuvo su cierre en La Vacherie Country Golf.

El Mendoza Golf Tour tuvo su cierre en La Vacherie Country Golf.

En el certamen organizado por GB Golf & Travel, y auspiciado por Grupo América, De la Reta hizo un score de 67 golpes (5 bajo par) fue el mejor del certamen y así se quedo con el premio del viaje a Floria para ver uno de los torneos más importantes del PGA Tour, el Arnold Palmer Invitational, que se disputará del 5 al 8 de marzo del 2026.

mendoza golf tour 2

Unos 500 jugadores participaron del Mendoza Golf Tour que este año se jugo en las canchas del Club de Campo Mendoza, La Vacherie (2 etapas), Mendoza Norte y El Nevado (San Rafael) para clasificar a los mejores a la etapa final.

Los resultados de la final del Mendoza Golf Tour 2025

Ganador: Adolfo De La Reta

Caballeros

  • Mejor Gross: Andrés Benenati

0-9

  • Bernardo Le Donne 70
  • Facundo González Villanueva 72

10-20

  • Adolfo De La Reta 67
  • Federico Barzola 69

21- Max

  • Maximiliano Puebla 69
  • Juan Ruiz Díaz 69

Damas

Mejor Gross: Valentina Macarrón 72

Categoría Única

  • Valentina Macarrón 68
  • Samanta Gallego 74

Temas relacionados:

Más sobre Polideportivo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas