El drama del Dibu Martínez: hizo la entrada en calor, iba como titular y vio el partido desde la tribuna

Emiliano Martínez no sumó minutos en la victoria de Aston Villa ante Brighton, por 4-3, en condición de visitante. Qué le pasó al Dibu

Emiliano Martínez vio el partido del Aston Villa desde la tribuna.

Aston Villa ganó un partidazo en condición de visitante ante Brighton, por 4-3 en el marco de la 14ª fecha de la Premier League, y trepó al tercer puesto de la tabla de posiciones, a tan solo seis puntos del líder Arsenal. Pese a esto, la noticia de la jornada pasó por la situación de Dibu Martínez.

El arquero, campeón del mundo con la Selección argentina, se perfilaba para ser titular en los Villanos. Fue anunciado en las redes sociales y, además, salió a hacer la entrada en calor junto al resto de sus compañeros.

Llamativamente, tras retornar a la zona de vestuarios, todo cambió. El marplatense ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes y siguió el encuentro desde una de las tribunas del estadio. El titular fue el neerlandés Marco Bizot, mientras que el joven Ronnie Hollingshead quedó como suplente.

Si bien hasta el momento Aston Villa no emitió un parte médico oficial Gianni Buticce, periodista de Sky Sports, expresó que Emiliano Martínez sintió una molestia física durante los movimientos precompetitivos y por eso fue baja de último momento. Aún no hay precisiones sobre el grado de la lesión ni sobre plazos de recuperación.

