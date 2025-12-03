El drama del Dibu Martínez: hizo la entrada en calor, iba como titular y vio el partido desde la tribuna

El arquero, campeón del mundo con la Selección argentina, se perfilaba para ser titular en los Villanos. Fue anunciado en las redes sociales y, además, salió a hacer la entrada en calor junto al resto de sus compañeros.
Llamativamente, tras retornar a la zona de vestuarios, todo cambió. El marplatense ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes y siguió el encuentro desde una de las tribunas del estadio. El titular fue el neerlandés Marco Bizot, mientras que el joven Ronnie Hollingshead quedó como suplente.