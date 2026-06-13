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Te comparto un DIY de costura para confeccionar tu propio pantalón de darlon para el invierno

Una tela cómoda, caliente y muy bonita. Con ayuda de un DIY se puede coser un hermoso pantalón de darlon invernal

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Un DIY de costura para el invierno. 

Un DIY de costura para el invierno. 

Se ha puesto de moda una tela frizada de invierno que se llama darlon. Esta tela se usa en muchísimos DIY de costura o trucos de ropa porque es muy calentita y linda. El darlon combina la elegancia con lo sport, por eso se usa para coser ropa cómoda, pero que no deja de ser fina.

Para coser un pantalón con esta tela o cualquier prenda de ropa con este tejido invernal, primero hay que conocerlo, saber cuánto cuesta aproximadamente el metro y saber qué mañas tiene al momento de coserla.

tela darlon
El darlon se usa en muchos DIY de ropa.

El darlon se usa en muchos DIY de ropa.

El darlon es un tejido sintético de poliéster y elastano que combina el grosor con la elasticidad y la textura. Es liviano y tiene una terminación aterciopelada.

Aproximadamente, el metro de esta tela sale entre $7900 y $9000, dependiendo de la calidad y la tienda de telas donde la compres. Se usa en muchas prendas de ropa y DIY y viene de varios colores.

Un pantalón de esta tela combina muy bien con camisas finas, remeras simples, buzos abrigados, sacos, botas y zapatillas. Se adapta a cualquier prenda de ropa y estilo.

DIY: cómo coser un pantalón de darlon

Para realizar este DIY, voy a tomar como modelo un pantalón holgado de verano; vas a tener que reemplazar la tela del video por dalon. Este modelo es ideal porque el darlon tiene muy buena caída.

Vas a necesitar: tela suficiente para confeccionar el pantalón (en la retacería donde compres te van a guiar con las medidas), máquina de coser, hilo, aguja de 18, un elástico, moldes de papel, centímetro y alfileres.

Embed - PANTALÓN ANCHO | Lindo y Cómodo
  1. Para arrancar con el DIY, marca los papeles de molde y corta las telas en base a ellos.
  2. Une las piezas enfrentando los derechos de tela para formar el pantalón. Realiza la cintura o pretina para colocar el elástico y el cordón para ajustar. Conviene usar un elástico de frunce para que quede una forma de cintura más linda.
  3. Si hace falta, cose un ruedo o dobladillo en las piernas del pantalón para que quede mejor.

Para lavar un pantalón de darlon o cualquier prenda de ropa de esta tela, hay que usar agua fría, lavar siempre del revés y usar un jabón líquido suave. Realiza un buen enjuague para que no queden marcas de jabón.

Qué otras prendas de ropa se pueden coser con esta tela

Con esta tela se pueden coser muchas prendas de ropa. Existen muchos modelos de pantalón deportivo, buzos, sacos y faldas.

tela de invierno
Es una tela fácil de coser, de lavar y además no se arruga con el uso.

Es una tela fácil de coser, de lavar y además no se arruga con el uso.

El dalón es ideal para camperas abrigadas, camisacos y ropa de invierno que requiera una buena caída. Se parece mucho al micropolar, por lo que se puede usar en cuellitos, bufandas y prendas de invierno livianas y calientes.

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