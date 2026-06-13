Te comparto un DIY de costura para confeccionar tu propio pantalón de darlon para el invierno

Aproximadamente, el metro de esta tela sale entre $7900 y $9000, dependiendo de la calidad y la tienda de telas donde la compres. Se usa en muchas prendas de ropa y DIY y viene de varios colores.

Un pantalón de esta tela combina muy bien con camisas finas, remeras simples, buzos abrigados, sacos, botas y zapatillas. Se adapta a cualquier prenda de ropa y estilo.

DIY: cómo coser un pantalón de darlon

Para realizar este DIY, voy a tomar como modelo un pantalón holgado de verano; vas a tener que reemplazar la tela del video por dalon. Este modelo es ideal porque el darlon tiene muy buena caída.

Vas a necesitar: tela suficiente para confeccionar el pantalón (en la retacería donde compres te van a guiar con las medidas), máquina de coser, hilo, aguja de 18, un elástico, moldes de papel, centímetro y alfileres.

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Para arrancar con el DIY, marca los papeles de molde y corta las telas en base a ellos. Une las piezas enfrentando los derechos de tela para formar el pantalón. Realiza la cintura o pretina para colocar el elástico y el cordón para ajustar. Conviene usar un elástico de frunce para que quede una forma de cintura más linda. Si hace falta, cose un ruedo o dobladillo en las piernas del pantalón para que quede mejor.

Para lavar un pantalón de darlon o cualquier prenda de ropa de esta tela, hay que usar agua fría, lavar siempre del revés y usar un jabón líquido suave. Realiza un buen enjuague para que no queden marcas de jabón.

Qué otras prendas de ropa se pueden coser con esta tela

Con esta tela se pueden coser muchas prendas de ropa. Existen muchos modelos de pantalón deportivo, buzos, sacos y faldas.

tela de invierno Es una tela fácil de coser, de lavar y además no se arruga con el uso.

El dalón es ideal para camperas abrigadas, camisacos y ropa de invierno que requiera una buena caída. Se parece mucho al micropolar, por lo que se puede usar en cuellitos, bufandas y prendas de invierno livianas y calientes.