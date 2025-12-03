Boca y el probable equipo que piensa Claudio Úbeda para la semifinal con Racing

El director técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, no haría variantes ante Racing el domingo en el estadio La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura y repetiría el mismo equipo que venció a Argentinos Juniors en cuartos de final.
El director técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, define el equipo para jugar ante Racing en La Bombonera por el Torneo Clausura.
El director técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, no haría variantes ante Racing el domingo en el estadio La Bombonera por la semifinal del Torneo Clausura y repetiría el mismo equipo que venció a Argentinos Juniors en cuartos de final.
El mediocampista chileno Carlos Palacios se encuentra en buenas condiciones tras haberse retirado con molestias físicas el domingo en el triunfo 1-0 ante Argentinos Juniors en el estadio La Bombonera.
Con esta noticia, Úbeda no realizaría cambios en el once titular y apostará al mismo equipo que venció al Bicho con gol de Ayrton Costa.
Además, el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo recuperará al delantero Alan Velasco que se recuperó de una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estará en la lista de convocados para el partido ante Racing.
Si bien se pensó que el experimentado delantero uruguayo Edinson Cavani reemplace a Milton Giménez por su flojo rendimiento en los últimos encuentros, lo cierto es que el oriundo de Salto aún tienen dolor en el psoas derecho y estará disponible pero irá al banco de suplentes ya que no lo ven a un ciento por ciento.
Con este panorama, la formación de Boca ante Racing estaría compuesta por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, el chileno Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; el uruguayo Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Leandro Brey, el arquero suplente de Boca, sumará minutos para la reserva en la final que Boca jugará frente a Gimnasia La Plata, en el estadio Florencia Sola, de Banfield.
Los restantes jugadores que estarán en el banco de suplentes, si es que no hay ningún lesionado durante las próximas prácticas, serán Marco Pellegrino, Nicolás Figal, el peruano Luis Advíncula, el chileno Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Malcom Braida, el español Ander Herrera, Kevin Zenón, Brian Aguirre y el uruguayo Edinson Cavani.