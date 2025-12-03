La Bombonera y un hecho sin precedentes en la historia del fútbol argentino

De la mano de Claudio Úbeda, el Xeneize venció a River, Tigre, Talleres de Córdoba y Argentinos Juniors. En este lapso convirtió siete goles y no recibió ninguno en su arco. El domingo, ante Racing, buscará extender su racha.

Boca y un hecho sin precedentes para el fútbol argentino

Si bien a lo largo de la historia del fútbol argentino han existido casos similares, ninguno como el que afrontará Boca el próximo fin de semana: jugar su quinto partido al hilo como local, en el mismo torneo, sin juegos suspendidos y sin "alquilar" la localía.

Lo sucedido con Racing en 2003/04 es parecido. La Academia jugó ante Independiente, Quilmes, Arsenal y Olimpo en el cierre del certamen. Además, abrió el próximo torneo recibiendo a Colón. Pese a que todos los compromisos fueron en el Cilindro, cabe resaltar que ante los de Sarandí fue visitante (le alquilaban la cancha). Además, en el medio hubo un partido postergado con River, que cambió la fecha porque los de Núñez estaban por jugar la final de la Copa Sudamericana.

Newell's, en 2005/06, vivió algo similar. La Lepra culminó el Apertura 2005 ante Racing y posteriormente, en el Clausura 2006, jugó ante Quilmes, River, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Tiro Federal. Ante estos últimos fue visitante, ya que le alquilaba su cancha al otro elenco rosarino.

ayrton-costa-boca Boca es el primer equipo en jugar cinco partidos consecutivos como local, por el mismo torneo.

River, en el actual 2025, transitó algo parecido. Jugó ante Boca, Vélez, Barracas Central y Platense, estos últimos por playoffs, y al siguiente torneo enfrentó al Calamar nuevamente ante su gente. En el medio jugó partidos de Copa Libertadores y dijo presente en el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Talleres de Córdoba y sus cinco partidos en el Kempes

Talleres de Córdoba disputó cinco partidos consecutivos en el Chateau Carreras (desde el 2010 se llama Mario Alberto Kempes), en 1999. Terminó el torneo recibiendo a Huracán, Belgrano y Newell's, y abrió el siguiente enfrentando a Racing y Ferro. Ante el Pirata fue visitante.

Un año más tarde se vivió algo similar. La T cerró el Clausura 2000 ante Gimnasia y Boca. A su vez, abrió el Apertura 2001 ante Racing, Belgrano y Almagro. Nuevamente, el clásico lo jugó como visitante.