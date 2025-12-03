Fueron seleccionados los músicos para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Las audiciones se realizaron la semana pasadaen el Espacio Cultural Julio Le Parc. El jurado, integrado por cinco especialistas y bajo la modalidad de audiciones a ciegas, evaluó a los postulantes y seleccionó a quienes integrarán el ensamble musical de esta edición.

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado siete de marzo, mientras que la repetición será el domingo ocho de marzo.