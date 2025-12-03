Inicio Sociedad Fiesta de la Vendimia
Se expidió el jurado

Fueron seleccionados los músicos para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026

Cultura dio a conocer la nómina de los artistas que resultaron seleccionados para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Por UNO
Ya se conoce la nómina de músicos seleccionados para la Fiesta Nacional de la Vendimia,

Foto: Subsecretaría de Cultura

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, a través de la Dirección de Vendimia y Producción Cultural, informó el resultado de las audiciones de músicos para participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, “Noventa cosechas de una misma cepa”, propuesta artística dirigida por Pablo Perri y con dirección musical de Julio Edgardo “Paíto” Figueroa.

Las audiciones se realizaron la semana pasadaen el Espacio Cultural Julio Le Parc. El jurado, integrado por cinco especialistas y bajo la modalidad de audiciones a ciegas, evaluó a los postulantes y seleccionó a quienes integrarán el ensamble musical de esta edición.

El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 se llevará a cabo en el Teatro Griego Frank Romero Day el sábado siete de marzo, mientras que la repetición será el domingo ocho de marzo.

Los artistas seleccionados podrán consultar los resultados en este link.

